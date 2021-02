Creex reclama ampliación horario para el comercio y se planifique reapertura hostelería

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha reclamado una ampliación del horario para el comercio, así como que se planifique la reapertura de la hostelería, en relación a la cual cree que, dado el grado de incidencia de contagios de Covid-19 en la región, no podrá volver a abrir este jueves.



Así lo ha señalado en una nota de prensa ante la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que se reúne este miércoles, día 3, para evaluar las medidas en vigor y, en su caso, introducir los cambios que se consideren vista la evolución de la incidencia de contagios de Covid-19.



De cara a esta reunión, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha pedido que se valoren dos cuestiones para los sectores "más afectados por las limitaciones" y ha detallado en el caso del comercio que verían "razonable" que se se amplíe el horario actual, de manera que se pueda abrir también en una franja de tarde, como por ejemplo, de 16,00 a 18,00 horas, y también en horario de mañana los sábados.



Además, plantea que, en este horario, se incluya a las grandes superficies, con las limitaciones de aforo que se estimen oportunas.



Respecto a la hostelería, ha reconocido que dado el grado de incidencia de contagios que "aún existe", no habrá reapertura este jueves, "y más cuando ahora se evalúa qué movilidad ha generado la apertura del comercio".



En todo caso, Javier Peinado ha explicado que desde el propio sector se ha trasladado a la Creex que implantar el mismo modelo que para el comercio, con unas franjas "muy limitadas", "no resultaría rentable, porque los costes serían mayores que los posibles ingresos en ese horario reducido".

Además, ha matizado que "los globos sondas que se están lanzando sobre abrir solo las terrazas no tienen sentido, no compensarían".



Por ello, la Creex ha trasladado a la Junta de Extremadura que este miércoles haya "un pronunciamiento que incluya un posible calendario, una planificación que permita a los negocios organizarse: que en una semana, en quince días, en un mes en el periodo que sea", y siempre "sujeto a la evolución de la pandemia, se fije una apertura en los términos previos al 5 de enero en cuanto a horarios y aforos".



Según Peinado, mientras hay que intensificar un sistema de ayudas "eficaz" para estas empresas afectadas, "que se están sacrificando, para evitar que haya movilidad, es decir, se están sacrificando por toda la sociedad".