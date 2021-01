PP: El inexistente refuerzo de personal lastra la atención hospitalaria y la primaria

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha señalado que el "inexistente refuerzo" en materia de personal, por parte del gobierno socialista, está lastrando tanto la atención hospitalaria como la atención primaria en Extremadura, precisamente en un momento crítico por la pandemia.

Asimismo, Teniente se ha referido a que los problemas sanitarios y económicos derivados del coronavirus tienen como común denominador la "nefasta gestión" de un "gobierno desbordado y en modo pánico".

Además, ha avanzado que el GPP ha solicitado la comparecencia del consejero Vergeles para que informe en el Parlamento sobre por qué en una situación de "colapso", cuando se está incluso montando un hospital de campaña, no hay posibilidad de contratar personal sanitario.

"Es para echarse a temblar", ha manifestado la portavoz recordando que los colegios de médicos ya han confirmado que la atención primaria ha muerto en la región, y el PP lleva meses pidiendo a la Junta que contraten más profesionales sanitarios.

En este sentido, Teniente ha lamentado que la excusa sea que no se puede contratar sanitarios porque no los hay, y ha insistido en que los acontecimientos le vuelven a dar la razón.

Así, la portavoz ha achacado la falta de refuerzo no a que no hubiera sanitarios disponibles, sino a las condiciones "absolutamente precarias y temporales" que expulsan a los profesionales de nuestra región.

Para los 'populares', el Ejecutivo de Vara toma decisiones tan erróneas como contradictorias, generando así una "absoluta desconfianza" y confusión en los ciudadanos.

Por otra parte, la portavoz ha anunciado que el presidente Monago preguntará al presidente de la Junta sobre los problemas que están ocasionando los retrasos en el plan de vacunación y cuáles son los criterios científicos que han llevado al Gobierno regional a optar, según las propias palabras de Vara, por la prudencia para comprobar los efectos de la vacunación.

Para la portavoz, estas declaraciones –"hazmerreír de toda España- se hicieron para justificar esa "demora inaceptable".

El GPP también preguntará en el pleno por los criterios científicos que avalan la decisión de volver a las aulas en bachillerato y secundaria.

Según Teniente, no hay tales criterios y cuando Vergeles dice que todas las decisiones se basan en datos epidemiológicos "está mintiendo".

Así, ha señalado que no se entiende la decisión de suspender las clases hace unas semanas, concretamente el 5 de enero, y que luego se rectifique esa decisión el día 22, cuando se multiplicó por 2,5 la Incidencia Acumulada a 14 días en Extremadura.

PROPUESTAS PARA EL COMERCIO

El GPP preguntará a la Junta si considera que las ayudas para los comerciantes, hosteleros y autónomos son suficientes, porque son los propios perjudicados los que aseguran que están siendo "insuficientes" y están siendo "abocados a la ruina".

Teniente se ha referido a las caravanas de comerciantes y hosteleros de estos días que reflejan la situación de impotencia absoluta en la que está el sector, asfixiado con medidas que además no son efectivas. "Ayudas que no llegan a tiempo, no se están cobrando y que son un laberinto burocrático".

Por todo ello, el GPP llevará al pleno una moción que integra propuestas para los comerciantes con el objetivo de respaldar a un sector que cuenta con 12.000 empresas para las que trabajan 40.000 extremeños.

Teniente ha avanzado que fundamentalmente se pide la modificación de una normativa "confusa" en cuanto a la tramitación de ayudas y también la decisión de seguir restringiendo al comercio, ya que no es comprensible que se diga "sí a la presencialidad" en aulas con 25 personas y "no a que un comercio pueda tener dos personas".

Por último, ha informado sobre el impulso de una propuesta de los 'populares' para decir no radicalmente al proceso de armonización fiscal que impone el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz ha explicado que esta política socialista significa un "nuevo mazazo para el bolsillo", porque armonizar "es subir impuestos", y especialmente afectará a impuestos como el de Sucesiones, un impuesto que ha costado mucho minorar y cuya subida ahora "es un acto de absoluta insensibilidad que no tienen parangón" en la historia de España y de Extremadura.