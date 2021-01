Vergeles: Ninguna norma puede obligar a que los ciudadanos "se porten bien en sus casas"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha defendido las medidas "duras" y "drásticas" que está adoptando la Junta de Extremadura para luchar con unas cifras de Covid-19 en la región ante las que reconoce que está "preocupado", y ha incidido en que en todo caso ninguna norma puede obligar a que los ciudadanos "se porten bien en sus casas".

"Desde luego yo no voy a poner en ninguna norma cosas que no se pueden cumplir. Las normas no pueden ser deseos", ha dicho Vergeles, quien ha reconocido que él no puede escribir en un decreto que desea que "se porten bien en sus casas" los ciudadanos.

De este modo lo ha señalado el vicepresidente segundo en alusión a la petición lanzada este jueves en el pleno de la Asamblea por Unidas por Extremadura de limitar el número de personas no convivientes en las reuniones familiares en Extremadura, y sobre lo cual Vergeles ha recordado que ya está determinado en un máximo de cuatro personas por grupo.

En el turno final de su intervención a petición propia este jueves en la Asamblea para informar sobre la situación de la pandemia en la región, al mismo tiempo, y sobre la petición de Unidas por Extremadura de perimetrar toda Extremadura, Vergeles ha rechazado la "verdadera obsesión" de dicho grupo por esta cuestión, y ha recordado que la región ya estuvo en esa situación entre el 23 de diciembre y el 6 de enero "y aún así" acumula las cifras de Covid-19 que atesora en la actualidad.

Así, y tras pedir que no se confunda el objetivo de la Junta de reducir la movilidad dentro de la comunidad con un cierre perimetral de la misma, ha indicado que los orígenes de los contagios están a su juicio "en los dos lados (dentro y fuera de la comunidad)" pero "la máxima frecuencia está dentro".

Vergeles también ha mostrado un "profundo reconocimiento y respeto" a los comerciantes y hosteleros tras las "duras" y "drásticas" medidas que la Junta ha adoptado para disminuir la movilidad en la región; y ha incidido en que si la Administración regional aplica dichas iniciativas "no" es porque dichos sectores sean los causantes del aumento de los contagios, sino por tratar de reducir la movilidad en la región.

"Nosotros no pensamos que los contagios estén en la hostelería y el comercio... Lo quitamos porque le quitamos un atractivo a la movilidad a la ciudadanía", ha espetado el vicepresidente segundo.

PLAN DE NAVIDAD

Por otra parte, sobre alusiones de Ciudadanos al Plan de Navidad aplicado en la comunidad, José María Vergeles ha reconocido que las cifras epidemiológicas antes de las Navidades "iban bien", y por ello ha entendido que no era "insensato adoptar una ligera flexibilización de las medidas para Navidad, estando vigilantes" y reconduciendo el plan si fuese necesario, como finalmente ocurrió.

"No hay mejor autocrítica que suspender el Plan de Navidad cuando se llegó a una determinada incidencia.... Pero yo creo que era necesario que le diésemos esa oportunidad a la ciudadanía, porque se trata de resistir", ha dicho, teniendo en cuenta que se estaba ya registrando en esas fechas la "fatiga pandémica".

"¿De verdad cree que es insensato si las cifras epidemiológicas están bien en el Consejo Interterritorial de Salud con el asesoramiento de todas y cada una de las consejerías en el ámbito de la salud pública era insensato adoptar una ligera flexibilización de las medidas para Navidad, estando vigilantes y si hubiese que reconducir, como hicimos?", ha preguntado a Ciudadanos.

Por otra parte, en alusión al documento de propuestas que el PP ha anunciado que hará llegar a la Junta para afrontar la pandemia, el consejero ha indicado que su departamento no ha recibido aún el mismo, y ha confiado en que los 'populares' se lo hagan llegar "para poder aprender".

Finalmente, en alusión a críticas vertidas por todos los grupos de la oposición por afirmaciones este pasado miércoles del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, relativa al proceso de vacunación en Extremadura frente a la Covid-19, Vergeles ha indicado que "el presidente apeló al principio de precaución y apelar al principio de precaución no puede ser malo".