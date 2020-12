El Hospital Universitario de Badajoz y el de Mérida, mejores centros extremeños

Ep.



El Hospital Universitario de Badajoz y el Hospital de Mérida se han situado como los mejores centros hospitalarios extremeños en la serie histórica del Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2015-2019.



Así se recoge en el libro 'IEH 2015-2019. Cinco años de sanidad en España', que el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha presentado este año marcado por la pandemia y que, editado por Profit, quiere hacer balance al cumplir el primer lustro de su Índice de Excelencia Hospitalaria.



En el caso de Extremadura, y a diferencia de otras comunidades, en las que está más claro cuál es el mejor hospital durante la serie histórica del IEH 2015-2019 en función del número de veces que se ha alzado con la primera posición del top 5 autonómico, en la región extremeña no hay un liderazgo claro, de acuerdo a esta publicación.



Y es que, si bien el Hospital Universitario de Badajoz se ha alzado con esa posición en las dos últimas ediciones (2019 y 2018), está empatado con el Hospital de Mérida, que también ha encabezado el ránking en dos ocasiones (2016 y 2015).



La comunidad extremeña es una de las comunidades con mayor número de representación de hospitales en el acumulado de las cinco ediciones, en total nueve, debido entre otras cosas a la desaparición del Hospital Nuestra Señora de la Montaña, cerrado hace unos meses por el estado de sus instalaciones - aunque reabrió temporalmente con motivo de la pandemia- y que ocupó significativas posiciones en varias ediciones.



También cabe destacar la incorporación en la última edición del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, de reciente apertura y que ha cubierto buena parte de los servicios que anteriormente ofrecía a los cacereños Nuestra Señora de la Montaña, según destaca el Instituto Coordenadas.



El resto de los hospitales no han permanecido estables en el ránking regional ni en cuanto a posición, oscilando en función de la edición, ni en cuanto a su presencia, entrando y saliendo del top 5 en función del año a excepción del Hospital de Mérida y la Clínica Clideba, que han estado presentes en toda la serie histórica de mejores hospitales extremeños.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, la Fundación Jiménez Díaz ha sido elegida, de manera unánime en la serie histórica del Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2015-2019 como mejor centro hospitalario de España, afianzando el reconocimiento entre la representativa muestra de profesionales consultados a lo largo de las cinco ediciones.



Un liderazgo que, según explica el gerente del hospital, Juan Antonio Álvaro de la Parra, en una entrevista en el libro, se fundamenta en "el esfuerzo, profesionalidad y compromiso de todas las personas que forman parte de la Fundación Jiménez Díaz por avanzar en una misma dirección y mejorar cada día lo que hacemos", por lo que "no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, de forma más eficaz y eficiente. En trabajar en la eficiencia de forma permanente".



En ese sentido, Madrid es la comunidad con mayor presencia de hospitales en el top 10 del ranking nacional durante las cinco ediciones del IEH. Junto a la Fundación Jiménez Díaz, destaca la presencia en todas las ediciones del Hospital Universitario La Paz, que se ha ido alternando en las diferentes ediciones entre la posición segunda (2018 y 2016) y tercera (2019, 2017 y 2016), así como el Hospital Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.



Cierra la representación madrileña el Hospital Clínico San Carlos, presente entre los diez mejores ininterrumpidamente desde 2016, en sustitución del Hospital Universitario Ramón y Cajal, que cerró el top 10 en la primera edición de 2015.



Por su parte, Cataluña es, junto a Madrid, el territorio con mayor número de centros hospitalarios en el top 10 nacional de los mejores hospitales de España, al contar con una representación de cuatro hospitales, ya que al Clinic, que se ha ido alternando con La Paz entre la segunda y la tercera posición, se le han unido durante todo el quinquenio el Hospital Universitario Vall d'Hebron, el Hospital Quirónsalud Barcelona y el Centro Médico Teknon.



Además, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia ha completado durante la serie histórica los puestos de cabeza, en las ediciones 2018, 2016 y 2015 en el caso del primero y 2019 y 2017 en el del segundo.



MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA



También el libro analiza, además, la situación y evolución del Sistema Nacional de Salud en este periodo, ante lo que el director de Análisis del Instituto Coordenadas y su autor, Carlos Díaz Güell, ha señalado que "más allá de la adopción de medidas extraordinarias y la gestión altamente cualificada que cualquier sistema de salud ha debido adoptar para afrontar una crisis sanitaria sin precedentes como la actual, el libro destaca el reconocimiento del sistema sanitario español, basado en un modelo de éxito de colaboración y coexistencia público-privada, cuyo único objetivo es la salud de los ciudadanos".



Así, frente al posicionamiento de un "sector muy ideologizado que niega cualquier tipo de colaboración entre la sanidad pública y privada" que permita asegurar los niveles de calidad alcanzados por la sanidad española, no entiende de la necesidad de colaboración entre ambos modelos para garantizar la sostenibilidad del sistema, el libro "viene a demostrar que la coexistencia y la colaboración se imponen", señala.



En ese snetido, el vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, señala en el prólogo del libro que se ha "cumplido un lustro en Coordenadas poniendo el foco en el elemento cualitativo, midiendo la excelencia hospitalaria desde la convicción de que competir y esforzarse también mejora las cosas".



"En el año de la mayor crisis sanitaria mundial del último siglo, desde el Instituto hemos considerado la conveniencia de discontinuar en esta edición el IEH para reconocer al conjunto del sistema y de los profesionales de la salud que lo conforman, tanto en el ámbito de la sanidad pública como privada, que además de demostrar estar al nivel más exigente han mostrado una vocación y entrega entre admirable y conmovedora", ha señalado Sánchez Lambás.



Así, "si la pandemia lo permite", el próximo año seguirán "midiendo, calculando la masa de nuestra sanidad, pesándola en las manos de quienes la hacen y quienes la usan, ya que, si cinco años atrás esto nos ocupaba, ahora nos preocupa sobremanera", ya que según ha aseverado, la sanidad española "solo saldrá de Urgencias y de la UVI a planta si pública y privada comparten el ecosistema".



Finalmente, cabe destacar que el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) del Instituto Coordenadas entiende la excelencia hospitalaria como la suma de calidad asistencial, servicio hospitalario, bienestar y satisfacción del paciente, capacidad innovadora, atención personalizada y eficiencia de recursos, apostando por la sostenibilidad de un sistema de salud público, gratuito y de calidad.



El IEH se ha elaborado a partir de entrevistas telefónicas a cerca de 2.000 profesionales de la salud seleccionados por capacitación profesional y vinculación con los centros sanitarios o su entorno, se estructura en torno a tres ejes, que son IEH General -los 10 mejores centros a nivel nacional-; el IEH autonómico -los mejores cinco centros de cada comunidad autónoma-, y IEH por especialidades -los tres mejores centros según especialidad-.