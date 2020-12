Oposición ultima enmiendas parciales y PSOE apela al "diálogo" y "responsabilidad"

Ep

Los representantes de los grupos parlamentarios se han referido así, a preguntas de los medios en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, a la presentación de enmiendas parciales, cuyo plazo termina este jueves, 17 de diciembre.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha apuntado que su grupo presentará enmiendas "con la más absoluta de las humildades" porque "no existe nada perfecto", aunque ha valorado que las cuentas para 2021 son unos presupuestos expansivos y que recuperan "todo lo destruido por la pandemia".

Asimismo, ha recalcado que protegen, en primer lugar, a los ciudadanos, algo que se ve, ha dicho, en las inversiones recogidas en áreas como educación, sanidad, políticas sociales o dependencia y "modernizan" la economía y los sectores productivos de la región.

"Estos presupuestos atienden, en primer lugar a la pandemia, y a todo el desastre que ha supuesto para todos, pero además van a suponer un avance, un paso más donde tenemos que enfocarnos cuando hablamos del futuro de nuestra tierra", ha aseverado.

Así, la socialista ha confiado en que las enmiendas parciales de los grupos puedan ser un "vehículo de cohesión" y "comunicación" poner "en el centro a los extremeños".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha remarcado que su grupo está en "plena redacción" y funcionando "a pleno pulmón" para presentar las enmiendas parciales, que serán "muchas" y en todas las áreas.

"Lamentablemente, van a ser muchas enmiendas, nos gustaría que hubieran sido menos. Es lo que pasa cuando no se negocian un presupuesto", ha aseverado, criticando que la Junta ha presentado el PGEx "sin una sola llamada a los grupos de la oposición".

Algo "muy diferente", ha dicho, a lo que han hecho representantes de otras instituciones también gobernadas por el PSOE, como es el caso de la Diputación de Badajoz, que han "negociado con el PP y que han conseguido un apoyo a los presupuestos".

"No estamos en el no, lo que estamos es en el no a una apisonadora de la mayoría absoluta, porque así no se llega a ningún acuerdo, para pactar hay que poner voluntad de sentarse, de negociar", ha aseverado.

En el turno de Ciudadanos, la diputada Marta Pérez Guillén ha resaltado que su grupo sigue trabajando en el diseño de las enmiendas parciales a las cuentas regionales para 2021, que serán las "más importante de la historia" de Extremadura.

Así, las enmiendas de Cs buscan reforzar las fortalezas de la comunidad y alcanzar las oportunidades que se pueden encontrar en esta crisis sanitaria.

"Estamos todavía trabajando. No podemos adelantar mucho más porque hoy es un día en el que todos los grupos pongamos en común todo el trabajo desarrollado en estas semanas de recopilación de necesidades y de consultar a los municipios", ha indicado.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha recalcado su grupo sigue trabajando en las enmiendas parciales con la "propuesta clara" de que hagan frente a la situación específica originada por la pandemia, por lo que ha abogado por reforzar los servicios públicos, sobre todo la sanidad y la atención primaria, que están "quebradas y colapsadas".

Además, Unidas por Extremadura también ha apostado por afrontar que el modelo productivo debe ser de futuro y que esté imbricado en la transición ecológica pero que cree "oportunidades de verdad".

Y, ha afirmado que "nosotros planteamos otro modelo, planteamos otra propuesta de empleo, y esperamos que el Partido Socialista, aun teniendo mayoría absoluta, entienda que de esta pandemia salimos todos y tienen que atender a lo que los grupos de la oposición tienen que aportar, porque quizá ellos no tienen la solución a todos los problemas".