PSOE defiende "previsión" de Junta ante segunda ola y PP cree que Vara "no ha aprendido"

La diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Estrella Gordillo ha defendido la "previsión" con la que ha trabajado la Junta ante la segunda oleada de la Covid-19, mientras que la portavoz parlamentaria del PP, Cristina Teniente, ha considerado que el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, "no ha aprendido nada" respecto a la primera incidencia del coronavirus.



A su vez, el diputado de Ciudadanos, José María Casares ha transmitido el apoyo "de forma responsable" de su grupo a las medidas sanitarias que se adopten para afrontar la pandemia de la Covid-19 a través de una "oposición leal", y teniendo en cuenta que "ya habrá tiempo" para valorar la gestión de la misma.



De su lado, el diputado de Unidas por Extremadura. Joaquín Macías. ha insistido en la importancia "vital" de que "política y sociedad" vayan "de la mano" a la hora de afrontar la pandemia.

Junto con ello, ha rechazado que algunas formaciones traten de "mezclarlo todo" buscando "un desequilibrio de la democracia" promoviendo "disturbios" en la calle que "amenazan también el conjunto de la salud".



De este modo, se han pronunciado dichos representantes políticos durante sus intervenciones este jueves en la Asamblea al hilo de la comparecencia a petición propia sustanciada por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para informar sobre la situación de la Covid-19 en Extremadura.



EL PSOE PIDE UNIDAD DE ACCIÓN



Así, la diputada socialista Estrella Gordillo ha mostrado el "reconocimiento" de su grupo a la sociedad por su "comportamiento ejemplar" hasta el momento salvo "excepciones", y ha incidido en que "no es momento de relajarse" porque "quedan semanas duras para vencer al virus" y "hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias".



Así, tras indicar que la situación de la pandemia actual es de un "riesgo muy alto", ha reconocido que su grupo no quiere el estado de alarma pero es una medida necesaria en una situación "excepcional" como la actual.



"No queremos el estado de alarma pero lo necesitamos", ha espetado, al tiempo que ha defendido la cogobernanza para afrontar la pandemia, porque está en juego "la salud de la ciudadanía" y además se necesita "una economía fuerte para mantener un sistema público (sanitario) de calidad".



Ha defendido, igualmente, que "ha habido previsión" por parte del Ejecutivo regional en la segunda ola de la pandemia, y ha reprochado al PP que acuse a las instituciones de "dejadez" dentro de "un golpe fácil para deteriorar las instituciones".

Además, ha subrayado que la Junta trata de aportar "certezas" ante una situación epidemiológica "complicada, grave" en la que, ha invitado a abandonar "la bronca política" y a apoyar, desde la "unidad de acción", las medidas que adopta la Junta como "paraguas para combatir la pandemia".



Según Gordillo, "necesitamos en esta situación actuar unidos y apelo de nuevo a la unidad de acción de los grupos parlamentarios, porque sólo existe una Extremadura, la Extremadura que lucha contra el virus".



EL PP VE "TRAMPAS" EN LA GESTIÓN



De su lado, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, mantiene ante la pandemia la "estrategia" de "no tomar ninguna decisión y dar lecciones a todos en Twitter", y ha considerado que con esto "nada bueno espera" a Extremadura.



"Estamos saturados de Simones y huérfanos de presidente", ha espetado la 'popular', quien ha considerado que "la izquierda se ha convertido en Inquisición cuando no gobierna" y trata de dar "supuestas lecciones morales cuando gobierna", aplicando una estrategia en la que "todo es una maniobra con un amplio catálogo de trampas y de faroles".



Al respecto, ha criticado que Vara "ha decidido que Extremadura sea una isla rodeada de cierres (de CCAA) por todas partes" para que "parezca que estamos mejor" cuando en realidad la región no está "mejor" que otras, ya que "la incidencia acumulada es mayor a la media nacional, la presión hospitalaria es mayor que la media nacional, y en la tasa de letalidad encabezamos la media nacional".



Con ello, ha considerado que la Junta "no ha aprendido nada" con la primera ola de la pandemia, ya que ahora en la segunda sigue cometiendo "errores"; y ha lamentado también que en España actualmente "gracias a Sánchez" se están aplicando "17 estados de alarma" que están llevando "al garete" a la economía y al "caos sanitario".



La diputada del PP ha reprochado, igualmente, durante su intervención que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como autoridad delegada no haya estado presente durante la comparecencia de Vergeles este jueves en la Asamblea, algo que a su juicio es "una falta de respeto" a la Cámara legislativa regional cuando se está abordando algo "vital" como la gestión frente a la pandemia de la Covid-19.



CIUDADANOS VE "CRÍTICA" LA SITUACIÓN



A su vez, el diputado de Ciudadanos, José María Casares, ha transmitido el apoyo "de forma responsable" a las medidas sanitarias que se adopten para afrontar la pandemia de la Covid-19 a través de una "oposición leal", y teniendo en cuenta que "ya habrá tiempo" para valorar la gestión de la misma.



De este modo, y tras incidir en que "la situación es crítica" y que se debe estar "centrados en lo importante", ha defendido que no hay que "olvidar el resto de patologías" sanitarias que padecen los extremeños; y ha pedido que la Junta confíe en que Ciudadanos "busca lo mejor también para los ciudadanos sin colores ni ideologías".



Tras reconocer que se han hecho "esfuerzos" en la contratación de sanitarios, ha advertido de que han sido "más que evidentes" cuestiones como que "no se han cubierto al cien por cien las bajas".

Ha pedido el regreso a la asistencia sanitaria presencial de la población, así como que aumente la colaboración con la sanidad privada "como medios para reducir la presión sobre las listas de espera".



Casares, al mismo tiempo, ha reclamado mejoras en los tiempos de comunicación de resultados de pruebas PCR en Extremadura; y ha reclamado al consejero de Sanidad, José María Vergeles, "más empatía" con las problemáticas que padecen los profesionales sanitarios.



UNIDAS POR EXTREMADURA APELA A LA UNIDAD



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha mostrado el "apoyo" de su grupo a las medidas de "emergencia" que está aplicando el Gobierno central y la Junta "desde la evidencia científica" y desde lo que se va "aprendiendo" frente a la pandemia, "siempre que respondan a criterios médicos y de gestión".



Ha insistido, asimismo, en la importancia "vital" de que "política y sociedad" vayan "de la mano" a la hora de afrontar la pandemia; al tiempo que ha rechazado que algunas formaciones traten de "mezclarlo todo" buscando "un desequilibrio de la democracia" promoviendo, ha dicho, "disturbios" en la calle que "amenazan también el conjunto de la salud".



"Debemos estar muy en guardia contra este tipo de actuaciones que se promueven en ocasiones de forma inconsciente y frivolizando" desde algunas formaciones políticas, ha espetado Macías, quien ha defendido igualmente que las CCAA deben mantener una "lealtad de funcionamiento" entre ellas "con independencia del signo político" que mantengan.



Al mismo tiempo, tras tachar de "muy preocupantes" los datos de Covid-19 que acumula Extremadura e insistir en la necesidad de trabajar juntos frente a la pandemia, ha indicado que el PSOE con su mayoría absoluta tiene "más responsabilidad" que otros en la situación de la comunidad y en los "errores" cometidos "por una valoración optimista de la situación" y "por falta de conocimiento también", así como por la "gestión".