La Asamblea aprueba la modificación de la Ley de Colegios Profesionales de Extremadura

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios -PSOE, Cs y Unidas por Extremadura- a excepción del Grupo Popular, que se ha abstenido, la modificación de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y Consejos Profesionales de Extremadura, tras el debate de las enmiendas de Cs y PP que han llegado vivas a la citada sesión plenaria.

En concreto, esta norma permitirá "avanzar en la transparencia" de los procesos y en la igualdad de sus órganos de Gobierno, así como otorgará garantías y defenderá a consumidores, usuarios y a los propios colegiados en su ejercicio profesional.

Para ello, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa, el marco normativo "es preciso modificarlo" para aportar seguridad jurídica y transparencia a los procesos, dada la nueva dimensión que han alcanzado estas entidades en la región, así como por la influencia del derecho europeo y por el cambio del marco normativo básico.

De hecho, la modificación de la ley extremeña ha recabado el consenso de los grupos parlamentarios y del propio sector, a través de la incorporación al texto definitivo, durante el periodo de enmiendas, de diferentes cuestiones técnicas.



No obstante, el diputado 'popular' José Luis Rodríguez Campos ha justificado el signo de su voto -la abstención- por el "intervencionismo" que considera que reserva el nuevo texto a "gobierno de turno" de la Junta.

EL PROYECTO DE LEY ENTRÓ EN EL PARLAMENTO EN FEBRERO



Cabe recordar que el proyecto de ley entró en el parlamento regional el pasado mes de febrero, antes del parón por la pandemia, donde continuó su tramitación sin recibir enmiendas a la totalidad. Entonces, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, defendió que la nueva redacción aportaría "transparencia" y proveerá de "mayores garantías" tanto a los profesionales colegiados como a los propios usuarios y consumidores.



Al debate de este jueves han llegado vivas cuatro enmiendas de Ciudadanos, todas ellas rechazadas, y doce del PP, que ha conseguido el apoyo para incluir en el texto definitivo cuatro de ellas. Con ello, se han aprobado el 72 por ciento del conjunto de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en su tramitación, que han sido un total de 44 (12 de Unidas por Extremadura, nueve de Ciudadanos, 18 del PP y cinco de PSOE).



De esta forma, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Antonio González, ha destacado la voluntad de diálogo de su formación para, a pesar de contar con mayoría absoluta, tratar de llegar a acuerdos con el resto de formaciones. En este sentido, ha pedido el apoyo del PP al texto hasta el último momento, porque considera que "cuanto más apoyo consigan las leyes, más representados estarán los extremeños".



Pero finalmente ese apoyo no se ha producido, a pesar de aprobarse estas últimas enmiendas parciales de los 'populares'. Rodríguez Campos, que ha defendido que todas sus enmiendas respondían a criterios técnicos y carecían de ideología, ha lamentado no haber conseguido el objetivo marcado por su grupo en el inicio de la tramitación parlamentaria de proteger la "autonomía y la independencia de los colegios y sus colegiados", al no suprimir "cualquier intención intervencionista" del texto.



En este sentido, ha rechazado las "arbitrariedades" que podrían producirse a la hora de crear un colegio, en tanto que no cree "razonable" la necesidad de que la Junta incorpore un informe que acredite el interés público de dicho colegio.



Asimismo, entiende que es "inasumible" que "a partir de ahora todos los profesionales de Extremadura terminaremos siendo reservistas a disposición de la Junta para cuando lo considere oportuno", ha señalado. No puede ser que se recoja que en los supuestos de riesgo grave, catástrofes y calamidad pública, se pueda imponer que todos los profesionales titulados de Extremadura se pongan a disposición de la Junta cuando ellos quieran".



Asimismo, considera que es una ley "inoportuna" porque falta que el Gobierno central decida el nuevo articulado de la ley estatal de colegios profesionales, por lo que todo el trabajo realizado en al Asamblea en los últimos meses podría no valer "absolutamente para nada" en caso de colisión con la futura normativa nacional.



ELEMENTOS "MEJORABLES"



Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José María Casares, ha justificado su apoyo al texto porque tiene "más elementos positivos que negativos, aunque hay elementos mejorables".



Así, ha dicho que "lo más positivo" ha sido el contacto con los colegios profesionales, porque ha "acercado a la realidad" a este parlamento, y ha destacado que se haya llegado a "amplios acuerdos", entre los que ha citado el que atañe al "tema más espinoso" del proyecto de ley, el referido a la regulación de la "colegiación obligatoria o no" para aquellos profesionales que son empleados públicos.



Dicho artículo, el 23,1 señala que "el requisito de la colegiación obligatoria no será exigible al personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones públicas de Extremadura para el ejercicio de sus funciones en cuanto que éstas no supongan la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas".



PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha señalado que el texto aprobado es el resultado de un "trabajo arduo", y asimismo ha señalado que es una ley que ha contado con una amplia participación de los propios colegios profesionales, por lo que la ley "la han hecho ellos", de modo que los grupos parlamentarios han sido "una mera correa de transmisión".



Así, ha señalado que se han recogido algunas de las demandas que venían reivindicando como son la obligatoriedad de la colegiación de los profesionales, la creación de un registro de actividades profesionales o la aplicación de un plan de igualdad. No obstante, ha señalado que esta ley "no es definitiva", puesto que entiende que "tendrá que ser modificada", pero la considera "un buen paso".



NOVEDADES



Por tanto, entre las modificaciones introducidas en la anterior ley, se encuentran, a petición de los colegios, la creación de un registro de intervenciones profesionales, con fines estadísticos y de colaboración; la composición equilibrada de los órganos de Gobierno y la potenciación de las medidas de concienciación y la aclaración de que la colegiación de los empleados públicos que era y sigue siendo obligatoria cuando desempeñen tareas propias de la profesión, aunque sea exclusivamente a cargo de la Administración.



Asimismo, con la "premisa básica del interés común", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa, impulsora del proyecto de ley, facilita los procesos y las relaciones entre los propios colegiados y entre estos y la ciudadanía; aumenta los niveles de democracia y participación interna, de forma que los procesos sean "más transparentes, se mejore la visibilidad de los colegios y la percepción sociales de estas organizaciones".



Igualmente, las modificaciones también afectan al ámbito administrativo, con la supresión de trabas en el trámite de colegiación y el establecimiento de baremos sobre honorarios profesionales, lo que conllevará una "reducción de los costes" y, por tanto, la mejora de la competitividad de las empresas extremeñas en relación con las de la Unión Europea.