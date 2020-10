Simex se muestra "satisfecho" con el seguimiento de la huelga de médicos

Ep

El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) se ha mostrado "satisfecho" por el seguimiento en la Comunidad Autónoma extremeña de la huelga de médicos convocada para este martes, día 27, a nivel nacional por una sanidad "de calidad" y contra el Real Decreto por el que se autoriza a ejercer en el sistema sanitario público a médicos sin el título homologado.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de Simex, María José Rodríguez Villalón, ha explicado que dicha huelga nacional se ha convocado este martes, día 27, ante la "problemática que hay nacional que es común a todos de una serie de reivindicaciones históricas", y "fundamentalmente" por la publicación del Real Decreto 29/2020 por el que se autoriza a médicos sin el título homologado, "sin la correspondiente especialidad", a ejercer en el sistema sanitario público.

Ha aseverado además que, en el periodo de pandemia por la Covid-19, a un médico que sea especialista del ámbito hospitalario lo pueden enviar a Primaria y al contrario, algo que ha tildado como "fundamentalmente el detonante de la huelga a nivel nacional", sobre cuyo seguimiento no ha podido detallar datos "vistas las perspectivas en las circunstancias en las que se están dando".

Asimismo, ha añadido que la huelga se decidió hace un mes pero que la pandemia "se agrava" y les han "puesto" unos servicios mínimos "abusivos", por lo que en todo caso están "satisfechos" con dicho seguimiento en la región.

En relación a los citados servicios mínimos, ha puesto como ejemplo que, en el caso de la región extremeña, les están informando de que hay centros "donde el 100 por cien son servicios mínimos, o incluso algunos superan los trabajadores que hay".

"Con lo cual, la verdad es que evidentemente no se entiende, porque nosotros lo que hemos siempre propuesto en cualquier otro tipo de huelga es que los servicios mínimos coincidan, sean el mismo número de trabajadores, que en un fin de semana o en un festivo, pero es que esto se supera", ha puntualizado.

Además, subraya que recientemente se ha celebrado el Puente del Pilar, y próximamente será el de Los Santos y este martes hay "muchos más trabajadores médicos trabajando que en esos tres días seguidos, por cada día".

Sobre la situación en Extremadura de una de las principales reivindicaciones de esta huelga, el que puedan ejercer médicos sin titulación, Rodríguez Villalón ha comentado que "sí" que se están dando casos, y que esto "viene a ratificar" la, en su opinión, "falta de previsión" y "de capacidad de gestionar este problema".

"En vez de haberse puesto el ministerio a solucionar este tema, porque no es una reivindicación de ayer para hoy, esto es prácticamente histórico, esto lo que hace mención es a la falta de previsión y a la falta de capacidad de gestionar este problema que han tenido a nivel nacional", ha criticado.

Además, matiza que "lo que no puede ser es que tengamos ahí un embudo entre los que salen de nuestras facultades y los que tienen acceso al MIR, que se quedan médicos para atrás colgados".

Una situación a la que ha sumado las condiciones laborales y acerca de lo cual ha rechazado que "no puede ser que esa exigencia de la especialidad ahora se vaya a incumplir prácticamente solo en España" del conjunto de países europeos.

Ante ello, ha continuado, los médicos abogan por derogar o anular dicho Real Decreto; y ha hecho hincapié en que desde 1984 "se pusieron los verdaderos cimientos para la formación especializada en Medicina". "¿Y ahora de golpe y porrazo se lo van a cargar? ¿Justificándose y amparándose en la pandemia? No, no, esto no es problema de la pandemia, esto es problema de la nefasta política de gestión que se ha tenido en este tema", ha sostenido.

HUELGA REGIONAL PARA ESTE MIÉRCOLES

Por otro lado, y sobre la huelga de médicos convocada a nivel regional para este miércoles, día 28, la secretaria general de Simex ha explicado que en 2019 creyeron en las palabras del consejero de Sanidad y desconvocaron una huelga, pero que a día de hoy y haciendo balance puede decir que tres o cuatro de aquellos compromisos "se han cumplido" pero en "la mayoría de los casos no" y se sienten "engañados" en este aspecto.

Al respecto, ha detallado que estos compromisos se refieren a las mejoras de las condiciones laborales de los médicos, como que a día de hoy hay 160 plazas de "difícil cobertura" que "no están cubiertas por ningún médico", lo cual "significa sobrecarga laboral del resto de compañeros"; a la vez que ha instado a que la región no se quede "en el furgón de cola del resto de las comunidades" al comparar las condiciones laborales y también retributivas con las de las regiones limítrofes.

Otra de las reivindicaciones está relacionada con la subida salarial del 2 por ciento y el incumplimiento del Real Decreto relativo a la misma "por el incumplimiento del déficit de Extremadura en el año pasado"; o el acuerdo de 2019 de la carrera profesional; mientras que sobre los servicios mínimos de cara a este miércoles ha especificado que son "los mismos" que este martes y que Simex "no" los ha negociado, sino que se han "dado por informados".