Junta espera que pronto Tenorio sustituya más de 40 ambulancias con "problemas"

La Junta de Extremadura espera que "en un plazo de días, ni siquiera de semanas" la empresa Tenorio sustituya más de 40 ambulancias de una determinada marca y modelo que están operando en la región y que están registrando "problemas" en la comunidad.

Así, tras la última incidencia recientemente en una ambulancia la Junta ha pedido a Ambulancias Tenorio que cambie todas las ambulancias del modelo que está registrando problemáticas, a lo que la empresa "ha accedido", y ante lo que espera que "en un plazo de días, ni siquiera de semanas" sustituya las 40 y tantas ambulancias en cuestión "para intentar que no vuelvan a ocurrir estas situaciones", porque "parece que está confirmada la avería" de una determinada marca y modelo de vehículos.

De este modo, lo ha explicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este viernes en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha resaltado que "siempre" que se ha registrado alguna incidencia de incendio u otra avería en las ambulancias que operan en la región la Administración autonómica ha exigido a Tenorio la "reposición inmediata" de los vehículos y que la empresa tome medidas para que dicha situación "no se vuelva a producir".

RESCISIÓN DEL CONTRATO

Por otra parte, Vergeles ha reiterado que la Junta de Extremadura no se niega a rescindir el contrato con Ambulancias Tenorio, pero que está elaborando un estudio jurídico para abordar la cuestión con garantías, ha apuntado, y para evitar posibles indemnizaciones futuras.

"Nosotros no nos negamos a rescindir el contrato con Tenorio, siempre lo he dicho. Ahora, lo que no vamos a ir es a una rescisión culpable del contrato sin tener todos los elementos jurídicos para ir a una rescisión culpable del contrato", ha espetado, para evitar situaciones como la ocurrida en la legislatura que acabó en 2015, cuando por una rescisión del contrato culpable en las obras del Hospital de Cáceres ante la que la justicia declaró la "nulidad" de la misma los extremeños se ven obligados a unas indemnizaciones a las empresas afectadas "millonarias" de más de 28 millones de euros.

"Yo no quiero que eso ocurra con la empresa Tenorio, por eso tenemos que ir con pies de plomo para hacerlo. Mientras tanto, buscando la seguridad y buscando lo mejor para los empleados de la empresa", ha concluido el consejero.