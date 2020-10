Mujeres con experiencia empresarial guiarán a emprendedoras a través programa de la CREEX

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha arrancado su Programa de Mentoring, una iniciativa "novedosa" en la que cada 'mentora' o mujer con experiencia empresarial o laboral tutoriza a una 'mentee' o mujer que o bien está dando sus primeros pasos como emprendedora o bien se está planteando iniciar una actividad.

Esta iniciativa forma parte del Programa para la Promoción y Difusión de la Igualdad de Oportunidades en las Empresas, desarrollado por la Creex en colaboración con el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), y está coordinado por la empresaria, directora de Almattia, y directiva de Creex y Coeba, además de vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Badajoz, Pilar Coslado.

En esta primera jornada, realizada bajo el formato de 'webinar' con el título #Inspiraciónfemenina, la presentación ha corrido a cargo del secretario general de la Creex, Javier Peinado, que ha destacado que estas iniciativas forman parte del objetivo general de la organización de dinamizar el tejido productivo extremeño.

Algo que realiza "en un momento clave para concienciar de los beneficios sociales y culturales de lograr que la mujer ocupe el sitio que le corresponde, en nuestro caso fomentando el empresariado y la iniciativa femenina", ha señalado.

También ha resaltado que "ninguna sociedad, y menos la extremeña, puede permitirse dejar de lado el 50 por ciento de su talento", y ha mostrado su agradecimiento a todas las profesionales y empresarias que han estado dispuestas a prestar su tiempo y experiencia para que otras personas avancen en su proyecto, "porque es muy importante que esta guía vaya de mujeres a mujeres".

Asimismo, ha afirmado que los estudios demuestran que la igualdad es un "factor estratégico de calidad y sostenibilidad en las empresas y organizaciones".

En este punto, ha criticado la forma en la que el Gobierno ha impulsado sus decretos para la brecha salarial y la implantación de los programas de igualdad. "Estamos de acuerdo en el objetivo final, pero no en cómo se implementa, y solo pedimos diálogo y que no se haga de nuevo recaer toda la carga sobre los mismos, con más burocracia que lastra la competitividad; ese no es el modo de avanzar, que debería ser colaborativo y productivo".

Tras reconocer que cuantitativamente el porcentaje de mujeres incorporadas a la iniciativa empresarial y las organizaciones "no es aún el idóneo", sí ha resaltado que cualitativamente "se ha demostrado ya como un gran valor", por lo que ha tildado como "un orgullo" contar con mujeres "tan valiosas, con capacidad y dedicación, y la generosidad para apoyar a las que ahora empiezan".

MOVER EL ESPÍRITU EMPRESARIAL

Por su parte, la directora del IMEX, Estela Contreras, ha subrayado el valor de este tipo de programas para "mover el espíritu empresarial de muchas mujeres que ahora mismo estén planteándose por dónde encarrilar su futuro".

Contreras ha señalado igualmente que, pese a los avances "reconocibles", "aún queda mucho camino en la igualdad en general y en la igualdad laboral en particular", como forma de dar equilibrio al mercado laboral, permitir que la mujer aporte a la sociedad todo lo que puede aportar y promocionar la integración social de la mujer.

La directora del IMEX ha aludido a cuestiones como las tasas de emprendimiento, las de paro, actividad o temporalidad, los sectores en los que suelen incorporarse las mujeres al trabajo o el desequilibrio entre la asunción de las tareas del hogar.

"Falta por hacer, aunque estamos en el buen camino, y las acciones para la igualdad salarial y laboral deben dialogarse y analizarse para poner en marcha propuestas que ayuden", ha concluido.

Pilar Coslado ha destacado la apuesta de la Creex por la "igualdad efectiva" y, respecto al programa, resaltando que es "un modo de devolver a la sociedad algo de lo que se ha conseguido ayudando a otras mujeres a que logren sus aspiraciones".

Coslado ha añadido que el Programa de Mentoring forma parte de un conjunto de acciones que abordan aspectos como la visibilidad de las mujeres en determinados ámbitos laborales con charlas en los colegios, estudios sobre talento femenino y universidad, implantación de los planes de igualdad en la empresa o formación contra el acoso.

La coordinadora del programa ha explicado además "la necesidad de la solidaridad entre las mujeres como base para la colaboración y el avance", y ha dado líneas básicas a las mentoras sobre el desarrollo de su labor, destacando la importancia de "transmitir experiencias positivas, retos que se superan, metas a lograr y el esfuerzo como base de cualquier proyecto, estableciendo con vuestras mentees una relación de confianza que es el factor clave para que las sesiones tengan éxito".

Seguidamente, Coslado ha dado la palabra a 17 'mentoras', de distintos ámbitos profesionales, de diferentes sectores y con formación y trayectorias muy diversas, como Teresa Nieto, Margarita Mora, Isabel Pulido, Cristina Alonso, Corinne Martínez, Ana Suárez, Isabel Falcón, Chelo Gonzálvez, Elisa Martín, Eva Barroso, Inmaculada Marín, Yolanda Aguas, Marta Balestra, Susana Gallardo, Carmen Aguirre, Elvira Prieto y María José Gómez.

Así, han hablado de problemas, de doble jornada laboral, de discriminación, de incomprensión y de prejuicios, pero también de aspectos positivos relacionados con el modo de superar esas trabas.

La Creex agrega que han aludido a la necesidad de un nuevo modelo, no de la incorporación de la mujer al modelo preexistente, de tenacidad, fijación de objetivos, compromiso, autenticidad o ruptura de barreras externas e internas "como elementos clave a la hora de afrontar un proyecto laboral que también es un proyecto vital".

En la clausura de la jornada, Peinado ha pedido a las participantes que sigan luchando por su proyecto, y también que se incorporen a las organizaciones empresariales y participen activamente.

Y, ha concluido que "sé que es mucho pediros, que la famosa doble jornada aún no la hemos conseguido revertir y eso os consume el tiempo, pero os necesitamos en las organizaciones, hacen falta vuestras aportaciones y vuestra visión".