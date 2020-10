CCOO reclama ante el Sepad más financiación para "dar calidad" a los cuidados de mayores

Ep.



El sindicato CCOO de Extremadura se ha concentrado este jueves frente al Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) en Mérida para reclamar "mayor financiación para dar calidad y dignidad de los cuidados de las personas mayores", así como "dotar de recursos suficientes" para que las trabajadoras en este sector tengan mejores condiciones laborales.



La concentración, convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, se ha celebrado bajo el lema 'Por una financiación justa, mayor control público y lugares de trabajo seguros', y ha contado con la asistencia de la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y la responsable área de Privadas de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, Francisca Gómez.



En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria regional de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha alertado de que la Covid-19 "está cebándose en las personas más vulnerables", entre las que se encuentran los mayores, por lo que ha considerado que "es el momento de poner en valor la dependencia, a la que hay que poner más recursos y más financiación".



El objetivo es que "la dependencia sea un derecho, y no como está siendo en este momento, que se está ninguneando a las personas mayores", ha señalado Chacón, quien ha añadido que esta falta de financiación está teniendo como consencuencia que "se está empobreciendo al colectivo de trabajadoras, que son las cuidadoras, responsables de dar esa atención digna a las personas mayores".



Por eso, la dirigente regional de CCOO ha reivindicado que se dote "de recursos suficientes" para que las trabajadoras de este sector, mayoritariamente mujeres, "tengan unas condiciones dignas de trabajo, que en este momento no se están dando".



Chacón ha resaltado que en el caso de Extremadura "la piratería se está metiendo en esas formas de trabajo que están teniendo a la hora de gestionar las residencias de mayores", por lo que ha reclamado al Sepad que "se garanticen las condiciones de trabajo y los salarios" a las personas que trabajan en estos centros de mayores.



"Eso se hace con mayores recursos", un aspecto en el que tiene "gran responsabilidad" tanto el Gobierno central como el autonómico, ha resaltado Chacón, quien ha considerado que "es el momento de que el Gobierno de izquierdas realmente apueste por los derechos sociales, y por la garantía de las personas que están en estas residencias trabajando".



En ese sentido, Encarna Chacón ha reclamado además que se han auditorías "para saber dónde están las responsabilidades" y poder erradicarlas, aunque ha apuntado a la "privatización" como de los factores fundamentales que ha provocado la situación actual, tras lo que ha abogado por que la atención a los mayores se realice desde el sector público, ya que "con la salud no se juega".



"Es el momento ahora de hacer una reconstrucción para hacer otro modelo, también social, en el que elementos como la dependencia sean fundamentales", un aspecto por el que CCOO Extremadura "va a seguir peleando por que eso ocurra".



PAGO CON RETRASO



Por su parte, la secretaria de Negociación Colectiva y Responsable del Área de Privadas de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura, Francisca Gómez, ha alertado de que en una decena de residencias de la región "las trabajadoras están cobrando con muchísimo retraso, de tres o cuatro meses".



Se trata de residencias de titularidad pública pero concertadas con una empresa privada, ha señalado Gómez, quien ha destacado la necesidad de aumentar la financiación para todo el sector de la dependencia para "dignificar" tanto la atención que se presta a los mayores como las condiciones laborales de las trabajadores.