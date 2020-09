Más del 13% de las trabajadoras extremeñas se sienten acosadas en el ámbito laboral

Ep.



Más del 13 por ciento de las trabajadoras de la comunidad autónoma se sienten acosadas en el ámbito laboral, y más del 43 por ciento estiman que existe un "ambiente sexista" en el que tienen que hacer frente a miradas o actitudes "condescendientes".



Son datos que se desprenden de un estudio elaborado por CCOO en colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx) sobre la percepción del acoso sexual en el ámbito laboral desde el punto de vista de las trabajadoras en la región.



El informe también refleja que las zonas rurales son "más proclives a este tipo de incidencias" que las zonas más urbanizadas y que, por sectores, los servicios, la asistencia sanitaria y de dependencia son los más afectados en el ámbito privado, al centrarse este primer estudio en las trabajadoras del sector privado de Extremadura.



Así lo han señalado la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón; la secretaria de la Mujer de CCOO, Lourdes Núñez, y la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), Estela Contreras, en declaraciones a los medios para informar sobre la jornada de presentación de este informe que se celebra este miércoles, tanto de manera presencial en la sede del sindicato en Badajoz como telemática.



Según ha explicado Encarna Chacón, se trata de un informe en el que se ha trabajado con el Departamento de Sociología de la UEx y en el que van a "constatar" la realidad de cómo se percibe el acoso sexual entre las trabajadoras en la región, por lo que lo ha definido como un instrumento que servirá para mejorar la acción sindical en las empresas.



"Es una realidad que el acoso existe, que la violencia se ejerce también en el mundo laboral sobre las mujeres y el ámbito del trabajo no está exento de ello", ha valorado, a la vez que ha destacado la importancia de este estudio y ha planteado que, para CCOO, existen medidas para paliar dicha "realidad" que pasan por planes de igualdad en las empresas o protocolos de acoso "preceptivos" y que los empresarios tienen la "obligación" de poner en marcha en las empresas para que las mujeres se sientan "seguras" en sus centros laborales.



Se trata, además, de un estudio "pionero" en España y el primero que se realiza desde esta perspectiva, por lo que Chacón ha abogado por seguir trabajando en este sentido y en colaboración con el Instituto de la Mujer y otras organizaciones "para poder seguir avanzando en esa igualdad necesaria en el mundo del trabajo, también para las mujeres y los hombres".



NO HAY DATOS REALES



Por su parte, Estela Contreras ha remarcado que el "punto de partida" es que informes como el que presenta este miércoles CCOO en Extremadura son "inexistentes" a nivel regional e "incluso" a niveles europeo y nacional, y que no existen datos "reales" sobre la percepción que tienen las mujeres trabajadoras con respecto al acoso sexual en sus empresas, lo cual es "un problema" puesto que, al no tener esos datos, "no se puede erradicar", ni trabajar y luchar "contra esta lacra social".



"Esta lacra que realmente es acoso sexual, pero que no olvidemos que es otra clase de violencia de género hacia la mujer que se produce por el simple hecho de ser mujer", ha continuado, a la vez que ha agradecido a Comisiones Obreras la realización de este primer informe que podría tener continuación con otro para poder contar con "más concreción sobre la realidad que se está sufriendo o que sufre la mujer trabajadora en nuestras empresas privadas".



Contreras ha apuntillado al respecto que sí que pueden obtener "ya" datos para "de verdad" poder instrumentalizar todas las medidas que abordar en las empresas o realizar protocolos de prevención y atención hacia las mujeres que sufren acoso sexual en las empresas, además de trabajar en la prevención y concienciación de la sociedad, de los empresarios y de los compañeros y las compañeras.



DETALLES DEL ESTUDIO



La secretaria de la Mujer de CCOO de Extremadura, Lourdes Núñez, ha sido la encargada de dar a conocer los detalles de este estudio en el que la idea "fundamental" de su realización consiste en darle un enfoque en torno a qué percepción tenían las trabajadoras en el propio centro de trabajo sobre el acoso sexual en el ámbito laboral y, "sobre todo", "constatar que existe un iceberg" dado que la cantidad de denuncias "no se corresponden con la realidad que viven las trabajadoras día a día".



"Esta es una conclusión fundamental que saca el informe, es decir, todo esto que siempre estamos hablando de que existe un ambiente sexista, de que las mujeres siguen teniendo que aguantar determinadas actitudes por parte de compañeros o por parte de superiores, sigue existiendo en la realidad de las empresas de Extremadura", ha expuesto Núñez, que ha detallado en relación al porcentaje de casos denunciados que no alcanza el 8 o 9 por ciento por cuestiones como "el miedo a ser juzgadas", "a las represalias del propio acosador" o "a perder el trabajo", entre otras.



Así y sobre las conclusiones del estudio, ha hecho hincapié en que siguen constatando que la diferencia de edad influye "mucho", que la diferencia entre la permeabilidad formativa de las mujeres trabajadoras es "fundamental" o que también constatan que hay una "doble discriminación" cuando se hace referencia a mujeres en situación de estado laboral "precario" o con un grado de discapacidad.



Y es que, como ha comentado, "hay muchas aristas del problema que tenemos que atajar para tener políticas realmente activas que erradiquen este tipo de violencia, porque nosotros seguimos abogando por que es un tipo de violencia más por razón de sexo dentro del ámbito laboral", al tiempo que ha citado que otra conclusión es que hay una brecha salarial y un "techo de cristal", que solo una de cada cinco mujeres pueden acceder a un puesto de responsabilidad y, además, estas son las que "más acucian un estado de vulneración de derechos por el hecho de ser mujer".



En concreto, el trabajo presenta 166 páginas y analiza la percepción que del acoso sexual en el ámbito laboral tiene una muestra de trabajadoras del sector privado en Extremadura, como etapa previa a un "necesario" diagnóstico y abordaje completo del problema que incorporaría "necesariamente" tanto la visión de los trabajadores, como la de los propios centros de trabajo, incluyen la aplicación de muestreo representativo.



Se han logrado procesar 646 cuestionarios autoadministrados de trabajadoras en 50 centros de trabajo del sector privado en Extremadura y el trabajo de campo ha abarcado los meses de septiembre de 2019 a enero de 2020, en el marco de un informe que incluye tres bloques estructurados por materia, el primero sobre la caracterización de la muestra atendiendo a variables personales, académicas y profesionales de las trabajadoras, y el segundo sobre cuestiones relacionadas con la discriminación por razón de sexo desde el punto de vista de las trabajadoras.



El tercero aborda la percepción del acoso sexual por parte de las trabajadoras atendiendo a diversos aspectos y, entre las conclusiones del estudio, cabe destacar que el 85,1 por ciento de las trabajadoras no se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer y quienes sí han sentido esa discriminación suponen un 13 por ciento de la muestra.