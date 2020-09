Comisión de Sanidad aprueba crear un grupo de trabajo sobre listas de espera sanitarias

Ep./Rd.

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este lunes la creación, a propuesta del Grupo Socialista, de un grupo de trabajo sobre las listas de espera sanitarias en la comunidad.

Esta propuesta del PSOE ha salido adelante en la reunión de la Comisión de Sanidad de este lunes con el apoyo de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, mientras que el PP se ha abstenido.

Tras su aprobación este lunes, este grupo de trabajo deberá formarse con dos diputados de cada grupo parlamentario, aunque en el caso de votación, el voto será ponderado, y deberá elaborar semestralmente un informe sobre la listas de espera sanitaria, que se elevará a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea.

Por su parte, el régimen jurídico y el plan de trabajo será establecido por el propio grupo de trabajo en la primera reunión que celebre.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En la presentación de esta propuesta, la diputada socialista María Cruz Buendía ha destacado que para el Grupo Socialista, las listas de espera "son un tema prioritario tanto desde el punto de vista político como social", ya que "afectan a todos los ciudadanos", por lo que todos están "interesados en que funcionen de forma estable y coherente".

Por este motivo el Grupo Socialista ha propuesto la creación de este grupo de trabajo, ya que a su juicio, su labor les "permitirá analizar y reflexionar sobre la realidad de la situación de las listas de espera", ha señalado Buendía, quien ha abogado por analizar este asunto "desde el rigor, intentando evitar convertir el tema en un arma arrojadiza entre grupos políticos".

La diputada socialista ha considerado que la finalidad de las listas de espera es "servir como instrumento de planificación del trabajo", tras lo que ha confiado en que la creación de este grupo de trabajo sirva para desarrollar "un sistema útil de participación donde se reúnan los datos proporcionados por la Junta y se derive una información concisa, inteligible, transparente y de fácil acceso".

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha mostrado su apoyo a la creación de este grupo, ya que "las listas de espera son uno de los principales indicadores del funcionamiento de la sanidad pública", máxime en la situación actual de pandemia de coronavirus.

Por eso, Macías ha considerado "útil" que se pueda hacer un seguimiento a la situación de las listas de espera por parte de la Asamblea, y a partir de ahí "darle información a la ciudadanía".

Así, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha tomado la palabra el diputado José María Casares, quien también ha mostrado su apoyo a la creación de este grupo, ya que "como herramienta de trabajo nos parece adecuada", ha dicho.

En cualquier caso, el diputado de Ciudadanos se ha mostrado en desacuerdo con los argumentos del PSOE, ya que "los resultados de las listas de espera generan siempre un dato que es la gestión", por lo que "sí es responsabilidad política" y genera el que los partidos puedan "hacer llamamientos sobre la buena o mala gestión".

Finalmente, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elena Nevado, ha afirmado que la creación de un grupo de trabajo permanente en el seno de la Comisión de Sanidad respecto de las listas de espera sanitarias solicitada por el PSOE "no es más que una tapadera de la de la vergonzosa situación" en la que se encuentra, a su entender, la sanidad extremeña.

En su intervención, la diputada 'popular' ha asegurado que el PP "no va a caer en dicha trampa", al tiempo que ha explicado que los socialistas "no van callar a los extremeños" y ha manifestado que lo que quieren hacer ahora desde el PSOE "es dilatar las tareas de un gobierno que no gobierna".

Asimismo, Nevado ha anunciado la abstención de los 'populares' porque el PP está en la Asamblea "para trabajar y no para dar titulares, que es lo que busca el PSOE". Y es que con este tipo de acciones, según sus palabras, los socialistas "están más lejos de su mayoría absoluta y cada día están más lejos de los que esperan ser intervenidos o vistos por un especialista".

Además, Nevado ha denunciado que detrás de las listas de espera "hay casi 130.000 extremeños sin atender", y la respuesta, tal y como ha subrayado, "no puede ser crear una comisión, sino acortar las listas de espera", porque la vida de mucha gente depende del fracaso de Vara y Vergeles.

También ha recordado que en diciembre de 2019 el PP propuso una estrategia para acortar los tiempos de espera quirúrgicos, con especial atención a los procesos oncológicos, y ha lamentado que haya algunos pacientes que no van a ser intervenidos en esta legislatura.

De hecho, el tiempo medio de espera para especialidades como cirugía vascular está en 604 días, según informa el GPP en una nota de prensa. También, Nevado ha instado al gobierno de Vara a "hacer su trabajo", porque actualmente sólo han conseguido que las listas de espera crezcan, como en el último semestre que han aumentado casi un 15%.

Asimismo, ha recordado que, en la legislatura anterior, el 21 de octubre de 2015, se acordó la creación de un grupo de trabajo. El fin era el mismo que el de la propuesta que traen este lunes los socialistas.

Un grupo que remitió a la presidenta de la Cámara la memoria de conclusiones, tras reunirse en seis ocasiones, y que incluyó seis propuestas a ejecutar por el gobierno de Guillermo Fernández Vara, con José María Vergeles de consejero, y ninguna de ellas se ha ejecutado.

Por otra parte, el Grupo Popular ha lamentado que el PSOE haya vetado la comparecencia del consejero Vergeles en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales a los efectos de informar sobre la situación de las listas de espera en la comunidad autónoma, y que encima se hayan escudado para ello en la creación de ese grupo de trabajo.

Cabe destacar que esta decisión ha contado con el rechazo de todos los grupos de la oposición, que han votado en contra este lunes, según recalcan los 'populares' extremeños.