Demandas de disolución matrimonial caen un 40,5% en el segundo trimestre en Extremadura

Las demandas de separaciones y de divorcios en Extremadura se han reducido en un 40,5 por ciento en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



En concreto, entre marzo y junio de 2020 se han recibido en Extremadura un total de 189 demandas de divorcio consensuado, que suponen un 39 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019, así como 130 demandas de divorcio no consensuado, que suponen un 43,7 por ciento menos.



Por lo que respecta a las demandas de separación, las 17 demandas de separación consensuada representan un 34,6 por ciento menos que un año antes y las 7 no consensuadas, un 30 por ciento menos que las presentadas el mismo periodo de 2019.



Así pues, y en cuanto a las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, los datos revelan que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 5,3; seguida de Murcia, 5,18; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5, y Cantabria, 4,4, todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3.



Por su parte, las más bajas, se han dado en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León, 3,7; Aragón y Galicia, 3,8, y Extremadura y País Vasco, 3,9.



En cuanto a las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 29, se han reducido un 61,3 por ciento, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 141, lo han hecho un 27,7 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado.



Así, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 91 han tenido una disminución interanual del 19,5 por ciento, mientras que las no consensuadas, 80, han mostrado una disminución del 42,4 por ciento.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las demandas de disolución matrimonial (separaciones y divorcios) se redujeron un 42,1 por ciento en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del estado de alarma por el Covid-19 y la consiguiente paralización de la actividad judicial, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.



En concreto, se observan disminuciones interanuales superiores al 40 por ciento en todas las formas de disolución matrimonial. Así, en el segundo trimestre de 2020 se presentaron 9.552 demandas de divorcio consensuado, un 41,8 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019; y 6.264 demandas de divorcio no consensuado, un 42,4 por ciento menos.



Por lo que respecta a las demandas de separación, las 446 demandas de separación consensuada representan un 46,4 por ciento menos que un año antes y las 214 no consensuadas, un 41,7 por ciento menos que las presentadas el mismo periodo de 2019. Finalmente, el número de demandas de nulidad, 19 en total, ha descendido en un 20,8 por ciento respecto a las presentadas en el segundo trimestre de 2019.



La comunidad autónoma con mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes fue Canarias, con 5,3, seguida de: Murcia, 5,2; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4. Todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3.



Las más bajas, se han dado en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León (3,7); Aragón y Galicia (3,8), y Extremadura y País Vasco (3,9).



En todo caso, el CGPJ precisa que es "imposible extraer conclusiones" de los datos que se presentan ya que la desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean "diferentes a las de cualquier otro periodo anterior", concluye.