Vergeles insiste en aunar doctrinas judiciales para hacer confinamientos núcleos población

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha insistido en que la necesidad de aunar doctrinas en materia judicial a la hora de hacer confinamientos de determinados núcleos de población.



"Estamos en una situación en la que se ha permitido una cogobernanza con un plan de respuesta rápida, con un plan de respuesta temprana que estamos pudiendo tomar determinadas decisiones" ante la Covid-19, ha señalado este martes en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta recogida por Europa Press, en la que ha defendido que las medidas "excepcionales" de las leyes de Salud Pública estaban pensadas para confinar personas, "pero no para confinar núcleos de población y ahora en esta pandemia lo que estamos teniendo que confinar son núcleos de población".



Asimismo, ha planteado que la cogobernanza "se ha mantenido bien" y que se han desarrollado "muchísimos" consejos interterritoriales del Sistema nacional de salud, ante lo cual ha puesto como ejemplo de cogobernanza la última batería de medidas que ha tomado el Gobierno de España junto con las Comunidades Autónomas.



"Ahora, lo que no podemos hacer es porque hayamos detectado la segunda oleada intentar no seguir consiguiendo ese equilibro entre la protección de la salud y el desarrollo económico", ha abundado el consejero, para quien esto es lo que hay que trasladar en el citado consejo interterritorial "y no hacer cada una de las Comunidades Autónomas lo que nos parezca", sino estar coordinados dentro de ese consejo puesto que, como ha agregado, "pronto va a hacer falta un manual de instrucciones para desplazarse por España".



LA SEGUNDA OLEADA



Y es que, para Vergeles, se está ante una segunda oleada del Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya dijo que el coronavirus no entiende de climatologías y no le pasa como a la gripe o a otros virus, que dependen del frío para propagarse, y "claramente desde hace unas semanas estamos en una segunda oleada desde nuestro punto de vista", que ha achacado a la incidencia acumulada que se va produciendo en el país y en la comunidad extremeña.



Según ha matizado, es más lento el incremento que en el mes de marzo "pero sin duda ninguna lleva un incremento muy constante", en relación a lo cual ha matizado que lo dice desde una Comunidad Autónoma, como la de Extremadura, que ocupa el puesto 16 en la incidencia acumulada, lo cual "no significa que no tengamos que estar encima de lo que está ocurriendo".



En este punto y sobre la situación de municipios como La Barquilla, el último en retroceder hasta la fase 2 de la desescalada con aislamiento social junto a Alcántara o Villarta de Los Montes, José María Vergeles ha subrayado que es una de las cosas que más le "preocupa" y "ocupan"; y que "sin duda ninguna" lo que "más" le "preocupa" es ser "muy diligentes y muy contundentes en las medidas que tomamos para intentar que la transmisión comunitaria no se descontrole" y no volver a "situaciones del pasado de las que nos tengamos que lamentar".



"Si no, después, tendremos que pedir ese amparo al Gobierno de España", ha sostenido, para tildar de "curioso" que "en épocas pasadas los mismos que ahora están pidiendo ese amparo al Gobierno de España eran aquellos que rechazaban el estado de alarma".



RESIDENCIAS DE ANCIANOS



Por otro lado y en relación al grupo de trabajo de residencias de ancianos convocado por la Vicepresidencia de Servicios Sociales, José María Vergeles ha comentado que "básicamente" se centraron en una solicitud de financiación "adecuada" para poder hacer frente a las necesidades de personal "que se van a provocar sin duda ninguna" en las residencias, y que ha relacionado con un "deterioro" de la financiación de la Dependencia que viene produciéndose, como ha resaltado, desde 2012 cuando gobernaba el Partido Popular.



También abordaron, ha apuntillado, un plan de respuesta temprana que "afortunadamente" en la Comunidad Autónoma de Extremadura ya lo están trabajando "muy intensamente" al tener las competencias de Sanidad y de Servicios Sociales dentro de la misma consejería; y en tercer lugar el reconocimiento de los recursos humanos de las residencias y "sobre todo ese personal que es más sanitario, lo que son las enfermeras".



Sobre esto último, ha hecho hincapié en que, en las actuales circunstancias, el sistema sanitario "le hace una competencia muy importante al sistema de protección social de nuestro país".



Finalmente e interpelado por qué necesitan las residencias de ancianos para que no vuelva a pasar lo ocurrido en los peores meses de la pandemia, el titular extremeño de Sanidad ha planteado en primer lugar "intentar blindar las residencias para que el virus no entre" y saber "bien" cómo proteger a los mayores y a esas personas que están dentro de las residencias.



En segundo lugar, se ha referido a una "coordinación perfecta con el sistema sanitario" y a que el personal de las residencias tiene que estar "perfectamente formado para intentar aislar de la forma más adecuada posible" y coordinarse con los servicios de Geriatría, o con aquellos más generalistas de Medicina Interna y Atención Primaria de Salud de la Comunidad Autónoma.



En tercer lugar, ha situado "en todo momento" disponer de un incremento de personal cuando se necesite, de cara a que se puedan hacer grupos "estables" dedicados a trabajar en aquellas personas que están aisladas y en aquellas personas que no lo estén.