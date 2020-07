SES reconoce "dificultades" para recuperar atención presencial en algunos centros salud

Ep.

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha reconocido que se están encontrando "dificultades" para ir incrementando progresivamente el nivel de atención presencial tras la crisis sanitaria del Covid-19, especialmente en los centros de salud de mayor tamaño, debido a las precauciones necesarias para evitar aglomeraciones.

No obstante, en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, ha señalado que ya se está atendiendo presencialmente a en torno al 30 y el 40 por ciento de los pacientes.

Así, ha dicho que se está compatibilizando la atención telemática impulsada con la pandemia con la presencial, pero que se están siguiendo las recomendaciones de los expertos que consideran a los centros de salud como "focos potenciales de transmisión de la enfermedad", motivo por el que se adoptan "todas las precauciones" que permitan a los usuarios y profesionales mantener el distanciamiento social.

Son sistemas telemáticos, ha subrayado, que ya se venían utilizando antes de la pandemia "con éxito", pero que ahora "se han desarrollado al máximo", y que ello se compatibiliza con cada vez más consultas presenciales.

"En muchos de los centros se está consiguiendo sin problema, pero en los más grandes está habiendo dificultades para evitar las aglomeraciones", ha dicho Franco, quien ha advertido que "poco a poco hay que ir interiorizando una nueva formula de relación en las consultas".

Al respecto, ha respondido a unas críticas vertidas en una red social por el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, quien advierte del "hundimiento" de la Atención Primaria, algo que ha negado Franco, quien además a pedido a "todos" trabajar "en la misma dirección".

"No nos la hemos cargado nadie", ha dicho en referencia a la atención primaria, sino que estamos en "un momento de dificultad porque están apareciendo brotes, y hay que trabajar en la precaución" con medidas como precisamente evitar que los centros de salud se conviertan en focos de infección.

VACACIONES DE LOS SANITARIOS

Por otro lado, ha señalado durante la primera quincena de julio espera superar las 8.000 contrataciones que permitirán acercarse a los porcentajes de cobertura que considera "óptimos" para mantener la calidad asistencial durante los meses de verano por las vacaciones de los trabajadores.

Franco ha enmarcado que las "dificultades" para alcanzar estos porcentajes es una "dinámica" que afecta a todo el país, y que para ello se adoptan medidas como la graduación de las vacaciones, de forma que siempre se mantiene al menos el 75% de las plantillas trabajando.

Con esto es suficiente en casi todas las especialidades, pero no así en medicina de familia, en la que se recurrirá a herramientas como las acumulaciones y las consultas de tarde.

Así, ha señalado que a finales de junio ya se habían hecho más de 6.000 contratos de los que 2.000 son enfermeros y 300 médicos, fundamentalmente de familia, en lo que considera un "esfuerzo notable" por parte de la administración.

También se ha referido a las críticas del sindicato médico Satse sobre la reducción de camas en los hospitales extremeños durante el verano, algo que Franco ha justificado atendiendo a la gestión del presupuesto público, si bien ha subrayado que "por ahorrar dinero no es", sino que se debe a cuestiones de organización en función de la actividad de las plantas de los hospitales teniendo en cuenta que en algunas de ellas se reduce en época estival.

De hecho, ha asegurado que en algunos hospitales se han habilitado espacios con "camas no ocupadas" ante posibles rebrotes, por lo que las 342 plazas de las que habla Satse es un número que al gerente del SES no le sale "ni por asomo", e incluso se han reforzado plantas, en concreto la 5ª de Mérida, la de medicina interna del Universitario de Badajoz o del Perpetuo Socorro, así como "no se ha cerrado ninguna planta" ni en el San Pedro de Alcántara ni en el Universitario de Cáceres, entre otras.

Por todo ello, ha asegurado que este ha sido el año con menor "reestructuración" de plantas durante el verano debido a que las condiciones provocadas por la pandemia obliga a extremar la precaución para atender posibles rebrotes.

Por último, ha destacado la "colaboración extrema" que han mantenido el SES y el Sepad en la atención a los centros de mayores durante la crisis sanitaria, que según ha señalado ha permitido reducir el impacto de la enfermedad en la región. En concreto, ha cifrado en un 25% de las residencias de la región las que han estado afectadas por el coronavirus.