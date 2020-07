Procesos elecciones sindicales suspendidos por Covid se reiniciarán desde 1 de septiembre

Ep.



Los procesos de elecciones sindicales suspendidos en Extremadura por la pandemia del Covid-19 se reiniciarán a partir del próximo día 1 de septiembre.



De este modo se contempla en la resolución de la Dirección General de Trabajo de la Junta publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), y recogida por Europa Press, y en la que se da publicidad al acuerdo de las organizaciones sindicales para el reinicio de los citados procesos de elecciones sindicales.



El acuerdo en cuestión se firmó el pasado 24 de junio entre UGT, CCOO, CSIF, USO y CGT para el reinicio, a partir del 1 de septiembre de 2020, de los procesos de elecciones sindicales tras la suspensión por el Covid-19.



En virtud del acuerdo, las organizaciones sindicales exponen que el impacto que la emergencia sanitaria, como consecuencia de la epidemia del Covid-19 está teniendo en las empresas y en las personas trabajadoras de Extremadura, hace preciso la adopción de medidas extraordinarias también en el ámbito de las elecciones sindicales para el reinicio de los procesos electorales.



Añaden, en este sentido, que de la misma forma que llegaron a un acuerdo en su momento para la suspensión de las elecciones sindicales en Extremadura, debe existir ahora un acuerdo para la puesta en marcha de los procesos, "prevaleciendo en todo momento las garantías sanitarias y la distancia social en el ámbito laboral", y el que todas las organizaciones sindicales pueden concurrir "con las máximas garantías sanitarias y derechos sindicales".



PROCESOS ABIERTOS



Así, en las empresas con procesos electorales abiertos, se deben retomar desde el punto donde se suspendieron; y la fecha a partir de la cual se reinicien estos procesos electorales será el próximo día 1 de septiembre.



El reinicio de los procesos en las empresas, deberán publicitarse con la antelación debida, siendo preceptiva la comunicación a través de la Oficina Pública de elecciones sindicales, indicando la nueva fecha del reinicio del proceso electoral correspondiente.



Esta comunicación a la Oficina Pública de elecciones sindicales, deberá de hacerse, con una antelación mínima de 14 días. Para ello, el sindicato promotor junto con la mesa electoral fijarán la fecha en la que la mesa electoral se juntará para reiniciar el proceso electoral donde se interrumpió por el estado de alarma.



Una vez consensuada dicha fecha se comunicará la misma a la Oficina Pública, siendo la Oficina Pública la que comunique dicha fecha al resto de sindicatos y a la empresa. En la comunicación se deberá recordar en que momento del calendario electoral se quedó detenido el proceso, recuperándose el proceso electoral desde dicho momento.



El día de reinicio del proceso electoral la mesa junto con los sindicatos deberán proceder a reajustar el calendario electoral pendiente para poder llevar el proceso adelante.



En el caso de que los procesos electorales en curso, se encuentren en fase de presentación de candidaturas, ó en fase posterior a la presentación de las mismas, las mesas electorales deberán dar un nuevo plazo de presentación de candidaturas, igual al marcado por la ley, siempre y cuando alguno de los sindicatos concurrentes a las elecciones haya perdido a alguna de la personas candidatas, si así lo solicitara a la mesa electoral.



En el caso de que el sindicato que promovió las elecciones desista de forma expresa ó tácita, una vez transcurran 14 días desde la posibilidad de activar el proceso electoral (1 de septiembre), y no lo haga, cualquier otro sindicato podrá instar el reinicio del proceso.



EMPRESAS PREAVISADAS



A su vez, en el caso de empresas preavisadas, sin constituir mesas, el sindicato que convocó las elecciones sindicales deberá proceder a comunicar, a través de la Oficina pública de elecciones sindicales, la nueva fecha de constitución de mesa, que "obviamente" deberá ser a partir de la fecha que puedan comenzar los procesos electorales en las empresas (1 de septiembre).



La nueva comunicación, con la nueva fecha de inicio del proceso electoral, se registrará en la Oficina Pública de elecciones sindicales.



Además, dado que el pasado 16 de marzo quedaron suspendidos los preavisos, entre la nueva fecha de registro y el inicio del proceso electoral, deberán mediar 10 días como mínimo, y en todo caso, deberán mediar 30 días, contabilizando los dos periodos, esto es, desde la fecha del primer registro del preaviso hasta el 15 de marzo, y el segundo periodo, desde la fecha de comunicación en el registro, hasta la fecha de inicio del proceso electoral.



Mientras, para las empresas que han aplicado un ERTE a raíz del estado de alarma y que reinician su actividad manteniendo una parte de la plantilla en el expediente, los procesos electorales se reiniciarán cuando el ERTE derivado del estado de alarma haya cesado y la plantilla se encuentre trabajando con normalidad, siempre y cuando, los delegados y delegadas de personal y los miembros de los comités de empresa en estas empresas se mantengan en funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías.



En el resto de empresas con ERTE, se llevarán a cabo las elecciones con "normalidad", estando a lo que determina la legislación vigente.



A su vez, para las empresas sin elecciones o que han perdido su vigencia desde el 1 de marzo, para la realización de procesos electorales la fecha de registro del preaviso podrá realizarse a partir del 17 de agosto.



PRÓRROGA DE MANDATO



Igualmente, según el acuerdo, aquellas elecciones que hayan vencido durante la suspensión de las elecciones sindicales debido al Covid-19 (14 de marzo-1 de septiembre), verán prorrogado su mandato, tanto para la representación de los trabajadores y trabajadoras, como a efecto de cómputo electoral.



Por tanto, los delegados y delegadas de personal y los miembros de los comités de empresa se mantendrán en funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías, hasta que no se promuevan o celebren nuevas elecciones.



Asimismo, la representación al cierre de enero de 2020 será la que se mantenga vigente hasta un nuevo cierre. Durante este periodo las certificaciones de representatividad que otorgue la Administración (negociación colectiva, etcétera) tendrán la consideración de provisionales (dado que el último cierre es a enero de 2020), procediéndose a revisar dichas certificaciones de representatividad, una vez se tengan los datos oficiales de cierre a 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando sea solicitada su modificación por cualquiera de las partes interesadas.



PROCESOS ARBITRALES



También, los procesos arbitrales que actualmente están en suspenso y/o pendientes de citación se llevarán a cabo a partir del 1 de septiembre, "siempre y cuando, se den las garantías sanitarias y de distanciamiento social, en la celebración de las vistas arbitrales".



De igual forma, se reanudarán las inspecciones de elecciones sindicales, a partir del próximo 1 de septiembre.



Por otra parte, a partir del próximo 1 de septiembre se procederán a registrar las incidencias con normalidad, así como su tratamiento y resolución, a través de las Comisiones de Elecciones.



También, excepcionalmente, las incidencias relativas a las empresas sin elecciones o que han perdido su vigencia desde el 1 de marzo, podrán ser registradas a partir del 17 de agosto.



Finalmente, también se creará una Comisión de Seguimiento del acuerdo integrada por las personas firmantes del mismo, para clarificar cualquier cuestión, "máxime cuando es posible que la actividad en el conjunto de los sectores no vaya a ser de manera homogénea y pudiera requerir de acuerdos sectoriales de reiniciación de los procesos electorales, o la fecha propuesta del reinicio de los procesos electorales tuviera que ser suspendida por recomendaciones o advertencias de las autoridades sanitarias como consecuencia de la aparición de rebrotes de la pandemia".