Vara y los agentes sociales y económicos extremeños apuestan por regular el teletrabajo

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y los representantes de los agentes económicos y sociales de la región han apostado por regular el teletrabajo.



Fernández Vara ha recalcado que el coronavirus ha permitido "acelerar tendencias", una de ellas el teletrabajo, ha dicho, pero en su opinión, hay que "regularlo y regularlo bien".



"Hay elementos y aspectos del teletrabajo que, como no era una manera habitual de trabajar en nuestro país, no se entraba en las negociaciones para poderlo regular y hay que regularlo esencialmente bien", ha defendido.



El presidente del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida tras firmar con agentes sociales y económicos regionales el documento de las Medidas Extraordinarias para la Recuperación Social y Económica de Extremadura.



DIFERENCIAS ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS



Por su parte, en el turno de la patronal y los sindicatos, aunque han coincidido en la necesidad de regular la práctica del teletrabajo, han mostrado también sus diferencias por ejemplo en cuanto al borrador en este sentido planteado por el Gobierno.



Así, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, se ha mostrado dispuesto a sentarse con los interlocutores de los trabajadores para negociar, pero ha apuntado que le gustaría que todas las acciones de cara a regular el teletrabajo residieran en la negociación colectiva.



"Porque los sectores no son los mismos, quienes mejor conocemos las necesidades de los distintos actores que intervienen en una manera y otra somos las empresas y los trabajadores", ha aseverado.



Por ello, ha dicho, le gustaría contar con un mandato y un tiempo natural para que del ámbito del "diálogo social bipartito", entre la representación empresarial y de los trabajadores, se pudiera llegar a un acuerdos en este sentido, al tiempo que ha recordado que la decisión del teletrabajo, "se quiera o no se quiera va a residir en la decisión empresarial".



De esta forma, ha considerado que es un "error tremendo" el borrador que "ha metido el Gobierno" y que, en un opinión, empieza a "estigmatizar, como siempre, y poner en la mochila de los de casi siempre nuevas obligaciones y nuevos gastos que quizá van a dificultar o que volvamos para atrás" en lo que se ha avanzado en tiempo de pandemia.



En el turno de los sindicatos, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, se ha mostrado partidaria de legislar sobre el teletrabajo.



En este sentido, ha aseverado que los medios de producción los debe poner la empresa y ha huido de que los trabajadores se lleguen a convertirse en "riders".



Así, y partiendo de esta premisa, Chacón ha considerado fundamental que haya una norma general de carácter estatal, aunque después se puedan regular algunos aspectos dentro de la negociación colectiva.



Finalmente, ha considerado que el teletrabajo no se puede convertir en una herramienta para la conciliación, porque sería "volver a feminizar la conciliación familiar", por lo que ha insistido en que las medidas de conciliación deben ser "siempre colectivas y públicas".



Finalmente, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha coincidido en que el teletrabajo debe estar regulado y ha añadido que el hecho de que exista un borrador en este sentido por parte del Gobierno no le parece "mal".



De esta forma, ha recalcado que hace falta una regulación, ya que el teletrabajo no se puede convertir en estar "trabajando durante un montón de horas", además de considerar que los medios de trabajo los "debe poner la empresa".



Así, Sánchez ha considerado que el borrador del Gobierno es un "buen punto de partida" para, a partir de ahí, sentarse a negociar para intentar llegar a acuerdos.



De la misma manera, se ha mostrado contraria a que el teletrabajo se pueda llegar a convertir en una manera de conciliar, ya que de lo contrario la mayoría del teletrabajo estaría realizado por mujeres, ha dicho.