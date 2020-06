Casi 3.000 hogares extremeños reciben el primer pago del ingreso mínimo vital

Un total de 2.929 familias extremeñas recibirán este viernes, 26 de junio, el primer pago del ingreso mínimo vital, en cuyos hogares viven 9.394 personas, más de la mitad de ellas, 4.974, menores.



Así pues, hasta el momento, la Seguridad Social ha recibido 7.767 solicitudes de prestación, a las que si cumplen los requisitos les será reconocida la prestación desde el 1 de junio.



A su vez, en el conjunto del país, la Seguridad Social efectúa este viernes el primer pago del Ingreso Mínimo Vital a 74.119 hogares beneficiarios, reconocidos de oficio procedentes de la prestación por hijo a cargo. En total, se abonan 32 millones de euros, lo que supone una ayuda media por hogar de más de 430 euros al mes.



En los 74.119 hogares que recibirán este viernes el Ingreso Mínimo Vital viven más de 250.000 personas, de las que más de la mitad son menores de edad, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.



Por comunidades autónomas, aquellas con más familias beneficiadas que este viernes reciben ya el primer pago del ingreso mínimo vital son: Andalucía, con 25.836; la Comunidad Valenciana (9.271); la Comunidad de Madrid (7.382) y Cataluña (6.140). En el otro extremo, están: Melilla (409), Ceuta (366) y Navarra, con una familia beneficiaria.



Los hogares reconocidos de oficio son aquellos de los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tenía información suficiente sobre la composición del hogar para poder realizar la reconversión. La Seguridad Social les avisó, previamente, por SMS y carta para que no tuvieran que solicitar el Ingreso Mínimo Vital.



El resto de los beneficiarios de la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor al 33 por ciento que puedan ser beneficiarios de la nueva prestación deberán solicitarlo, ya que no constaba información suficiente para reconvertir de oficio la prestación.



En los primeros diez días desde el inicio del plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, se han registrado en el INSS 344.585 solicitudes, la mayoría presentadas por vía telemática, ya que la atención presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) se ha retomado este jueves.



Por provincias, Madrid encabeza la lista en número de solicitudes, con 49.856, seguida de Barcelona (35.355), Valencia (20.699) y Sevilla (20.310). Por el contrario, aquellas de las que se han recibido menos solicitudes son: Palencia (571), Teruel (426) y Soria (257).



A quienes realicen la solicitud en los tres primeros meses (hasta el 15 de septiembre), y tengan derecho a ella según la documentación acreditada, les será concedida con efectos retroactivos desde el 1 de junio.



Los ciudadanos se pueden informar sobre el Ingreso Mínimo Vital a través de la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) y mediante el nuevo asesor virtual, ISSA. También disponen de una herramienta de simulación, donde pueden comprobar si cumplen los requisitos, y de una línea de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que funciona de 08:30 a 20:30 horas.



Cabe recordar que el Ingreso Mínimo Vital fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar.



Completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, distribuida en doce pagas.



MÁS DE 830.000 HOGARES



Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 830.000 hogares podrían ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En ellos viven unos 2,2 millones de personas de los que la mitad son menores.



El primer requisito para acceder al Ingreso Mínimo Vital será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho.



Habrá un titular por unidad de convivencia, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad. Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses.



Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud. Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.



Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.



Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.



Por último, el Ministerio informa que, de manera excepcional, se ha adelantado a este viernes el pago de la prestación familiar por hijo a cargo semestral que correspondía abonar en el mes de julio.