PSOE alude a la "cautela y prudencia" que Extremadura no admita movilidad entre provincias

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha aludido a la "cautela" y la "prudencia" mientras que la oposición ha criticado que la región sea la única comunidad autónoma que, a pesar de estar en Fase 3, no permite la movilidad entre sus provincias.

Los grupos han hecho estas declaraciones en una rueda de prensa este martes en el Salón de Pasos Perdidos del parlamento regional tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Así, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha defendido que, ante algo desconocido, como es el Covid-19, la "máxima debe ser la cautela y la prudencia".

De esta forma, ha manifestado que su partido entiende la decisión de la Junta de no permitir la movilidad ente Badajoz y Cáceres al entrar este lunes en la Fase 3, además de insistir en que el estado de alarma ha sido el único instrumento que ha tenido el Gobierno central para combatir el virus y limitar los movimientos.

Garlito ha apostado por que en esta primera semana en Fase 3 "prime la prudencia" y si los datos lo avalan se pueda permitir los movimientos entre Cáceres y Badajoz el lunes 15 de junio.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha criticado el "ataque de prudencia sobrevenida" de la Junta de Extremadura a la hora de no permitir la movilidad interprovincial y que no ha sabido explicar aún por qué.

Así, como ha dicho, Extremadura quiso avanzar "más rápido" al abogar por la apertura de la frontera con Portugal, mientras que ahora se ha pasado a ser la única región que no tiene movilidad entre sus provincias.

En este sentido, la 'popular' se ha preguntado si se ha "perdido algo" para este cambio y para que se tome esta decisión, por lo que ha exigido a la administración autonómica saber por qué se toman las decisiones.

"Junto al principio de prudencia debe estar el de coherencia y el principio de transparencia", ha aseverado Teniente, quien ha remarcado que tanto la población como el parlamento deben tener una información "precisa, seria y veraz" para entender las decisiones.

Por su parte, en el turno de Ciudadanos, su portavoz, Cayetano Polo, ha abogado por, de cara a la futura movilidad, que se trabaje con la Comunidad de Madrid para establecer corredores seguros, además de con otras regiones limítrofes.

Como ha expuesto Polo, Madrid es la comunidad que más visitantes aporta a la región, además de tener muchos ciudadanos extremeños familiares en dicha región, momento en el que ha pedido que no se demonice a determinadas comunidades por lo que haya podido sufrir por esta crisis.

"Nosotros queremos que vengan los madrileños a Extremadura cuanto antes y que vengan a llenar Extremadura y sus pueblos este verano como lo han hecho siempre y si cabe con más intensidad", ha dicho.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que Extremadura este lunes no haya pasado a "la Fase 3 sino a la 2,5", ya que es la única comunidad que en Fase 3 no permite la movilidad entre sus provincias.

Este hecho, ha dicho, es un aspecto que su grupo no entiende, porque dentro de "toda la precaución y la cautela" que debe tener, ha recordado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, pidió la movilidad entre provincias cuando "escasamente no habíamos pasado aún a la Fase 2, con peores datos de los que tenemos hoy", y ahora que es la autoridad competente no lo permite.

"No es deseable solo por economía, es deseable también porque muchas familias se han quedado separadas durante la pandemia y consideramos que es importante que se vuelvan a reencontrar, y lo que hay que hacer es un hincapié desde la administración en la responsabilidad que tenemos los ciudadanos", ha dicho.