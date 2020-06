Cs pide a Junta medidas "especiales" para los feriantes ante una temporada "muy difícil"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, David Salazar, ha pedido a la Junta de Extremadura "medidas especiales" para el sector de los feriantes "ante esta temporada muy difícil para ellos" y para que, entre otras cosas, se puedan acoger a las prestaciones por cese de actividad.

En concreto, según ha explicado, los más de 1.500 feriantes de Extremadura y los 40.000 de toda España han visto este año cómo su actividad no ha podido comenzar debido a la crisis por el Covid-19 y, ha añadido, "muchos de ellos no se han podido acoger a la prestación especial por cese de actividad precisamente porque su actividad todavía no había comenzado cuando se decretó el Estado de Alarma".

"Ya en nuestro grupo en el Congreso de los Diputados hemos pedido que se modifique esto para que puedan acogerse y no se vean especialmente afectados debido a la estacionalidad de su actividad laboral", ha señalado Salazar.

Además, ha destacado que en Extremadura les preocupa "especialmente" que la nueva Ley de Espectáculos haga que el comienzo de la actividad de los feriantes "sea un poco más difícil debido a la necesidad de una nueva figura, un técnico especialista en atracciones, por cada ayuntamiento", según informa Cs en una nota de prensa.

Por todo ello, David Salazar ha propuesto a la Junta que "plantee una alternativa" para que ese técnico especialista en atracciones, que a día de hoy ningún ayuntamiento tiene, "o bien sea sustituido con medios de la Junta o se cree una prórroga por escrito para que, al final, con esta nueva medida, los perjudicados no sean siempre los feriantes", ha sentenciado.