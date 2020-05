El SES está en condición de hacer test masivos siempre indicados por facultativos médicos

Ep.



El gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha asegurado que se está en condición de hacer test masivos a la población siempre que haya una indicación de carácter técnico, esté indicado por facultativos médicos y que el paciente tenga síntomas, desde leves a más graves.



Así, ha informado de que la región ha puesto en circulación más de 100.000 test de anticuerpos rápidos, de los cuales se han usado unos 70.000 en los ciudadanos.



Además, la región dispone de más de 50.000 test reactivos de la prueba que se considera actualmente que tiene más sensibilidad y que es el denominado test de ELISA, sin contar los estudios realizados en los test de seroprevalencia.



Estos datos han sido dados a conocer por Ceciliano Franco este miércoles durante su intervención en la Comisión de Sanidad y en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Elena Nevado sobre si tiene pensado la Junta hacer test masivos a toda la población como medida contra el Covid-19.



De igual forma, Franco ha expuesto que, junto a la capacidad diagnóstica en forma de cribado que suponen los test, se añade la capacidad de la región de hacer PRC, prueba considerada "patrón oro" para detectar la enfermedad.



Así, Extremadura ha pasado de poder hacer 200 PCR diarias a 2.000, una cifra que aumentará a 5.000 la próxima semana y que podría llegar a 7.500 y 8.000 diarios.



Franco ha iniciado su intervención con un mensaje de condolencia a todos los familiares de los fallecidos y también con un recuerdo a los compañeros sanitarios por el trabajo realizado en estos casi tres meses de pandemia, y de forma especial, ha dicho, a los que en el ejercicio de su trabajo se han infectado.



En esta línea, se ha detenido en aquellos profesionales que han necesitado los cuidados UCI y también a las dos personas del ámbito sanitario que han perdido la vida, que ha sido Juan Manuel García, que trabajaba en los servicios informáticos del SES en el Área Sanitaria de Cáceres y el doctor Sebastián Traba.



CONTROL DE PACIENTES



En el control de pacientes posibles en domicilios y en residencias de mayores, según Ceciliano Franco, han tenido un papel destacado los test serológicos y se ha ofrecido también test a diferentes colectivos sensibles para realizar a petición de sus servicios sanitarios.



Así, hasta la fecha, Extremadura ha hecho más de 96.000 pruebas, de las que más de 30.000 han sido PCR y el resto han sido test, y que han contribuido al control de la infección en la comunidad.



También ha apuntado Ceciliano Franco que a partir del 11 de mayo, con la aplicación de nuevos protocolos, el Ministerio de Sanidad ha insistido en que el diagnóstico del virus se base en la prueba de PCR, ante lo que ha puesto en valor la capacidad multiplicada de Extremadura para realizarlas.



Asimismo, el director gerente del SES ha dado a conocer que la región está protocolizando un test de serología ELISA que diagnostica el estado de contacto que se haya tenido con el virus y, en este sentido, se está barajando la posibilidad de hacer un testado masivo del estado serológico de las profesiones esenciales, como sanitarios, fuerzas y cuerpos del Estado, Policía Local o bomberos.



Se pretende poder hacerlo, ha explicado, antes de que se pudiera producir una segunda ola de Covid-19 si finalmente llegase ésta.



EL PP DICE QUE SIN TEST MASIVOS LA DESESCALADA PUEDE SER UN "PROBLEMA"



Por su parte, en su intervención, la diputada del PP Elena Nevado también ha tendido palabras de recuerdo para las víctimas y sus familias y ha asegurado que el "primer error" de la Junta en la gestión de la crisis sanitaria ha sido seguir al Gobierno de España, al que ha calificado de "maestro del escapismo y la propaganda".



Así, aunque ha reconocido que ha visto a Franco "dejarse la piel", ha considerado que, aunque el pasado no se puede cambiar, sí se puede aprender de él para evitar el sufrimiento.



Además, la 'popular' ha apostado por la realización de test masivos a la población, ya que sin estar pruebas la desescalada puede ser un "problema".



En esta línea, Elena Nevado ha mostrado su alegría por que se van a hacer más test, porque como la OMS, entiende que es la mejor forma de controlar y combatir el coronavirus.



Asimismo, ha criticado que los test han llegado muy tarde, al igual que los equipos de protección, a lo que ha añadido que el PP no quiere que a Extremadura le pase lo mismo que con las mascarillas, que en un principio se dijo que no eran necesarias.



En este sentido, Nevado ha demandado a la Junta "certezas" para la población y para los profesionales sanitarios de Extremadura, además de insistir en que el PP quiere aportar con sus propuestas y espera que se tome conciencia de que paliar la crisis sanitaria es "una cosa de todos".



"La culpa, sin duda, es de virus pero la responsabilidad es de quien gestiona. Y por eso entendemos que esos test rápidos deben llegar a la población de manera global y urgente. Lo que le pedimos hoy es que hagan más caso a la OMS y menos a Sánchez", ha manifestado, además de indicar que, en ocasiones, ha echado en falta "humildad de quien gobierna".



Ante ello, Franco ha respondido que cualquiera que haya estado en el centro de esta catástrofe debe tener la humildad para reconocer que podía haberlo hecho mejor, pero ha remarcado que no se debe tener duda de que se ha hecho "todo lo que se ha podido" y se ha trabajado con "humildad, seriedad y con muchísima entrega".