Delegación Gobierno, Policía, Guardia Civil, Junta y Seguridad Privada ante apertura CC

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha mantenido una reunión con representantes de la seguridad privada en la región, así como con responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura y responsables de las Policías Locales de Cáceres y Badajoz, para abordar la próxima apertura de centros comerciales y culturales, donde la actividad volverá a restablecerse en la Fase 2.



Concretamente, a esta reunión han sido invitados responsables del Centro Comercial 'El Faro', de El Corte Inglés, del Centro Comercial Conquistadores, de Leroy Merlin, del Museo MUBA de la Diputación Provincial de Badajoz, del Casino ORENES, de la empresa EULEN, de Prosegur, de Bibliotecas de Cáceres, del Museo de Cáceres y del Centro Comercial AKI.



En este encuentro se han abordado las condiciones para la reapertura al público de centro y parques comerciales, cuyo acceso en zonas comunes deberá ser del 30 por ciento y de un 40 dentro en cada uno de sus establecimientos.



Asimismo no estará permitida la permanencia de clientes en zonas comunes, solo el tránsito de los mismos entre los distintos establecimientos comerciales, y también quedará prohibida la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas.



También se deberá cumplir que el uso de aseos familiares y salas de lactancia se tiene que restringir a una única familia, no pudiendo simultanear su uso dos unidades familiares.



Además, el uso de los aseos y salas de lactancia comunes de los centros y parques comerciales deberá ser controlado por el personal de los mismos, debiendo procederse a su limpieza y desinfección.



En la aplicación de todas estas medidas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, el personal de seguridad tendrá una importante labor a la hora de velar por que se respete la distancia mínima interpersonal de dos metros y evitar las formaciones o aglomeraciones de grupos numerosos, por lo que se prestará especial atención a las zonas de escaleras mecánicas y a los ascensores, que deberán ser usados por una sola persona o dos como máximo con la distancia interpersonal correspondiente.



En la zona de aparcamiento, además de la desinfección continuada de los puntos de contacto habituales y puesta a disposición al alcance del cliente de gel hidroalcohólico, se fomentará el pago por medios electrónicos sin contacto.



En caso necesario, se utilizarán vallas o sistemas de señalización equivalentes para un mejor control de los accesos y gestión de las personas a los efectos de evitar cualquier aglomeración, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.



Preferiblemente, siempre que el centro o parque comercial disponga de dos o más accesos, se establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así el riesgo de formación de grupos numerosos.



Además, se deberán establecer sistemas que permitan el recuento y control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores.



En este sentido, cabe recordar que los establecimientos y locales deberán exponer al público su aforo máximo y asegurar que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se respeta en su interior.



Por encima de todas estas medidas se recordó una muy importante y de carácter obligatorio, también en los casos descritos, como es el uso de mascarillas, "tan importantes" a la hora de frenar los contagios.



ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN



También este viernes se ha abordado el asunto relacionado con los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, siempre que no se supere un 40 por ciento de su aforo.



El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente sentado en mesa, o agrupaciones de mesas y preferentemente mediante reserva previa y en ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente, aunque se puede encargar comida y bebida para llevar en el propio establecimiento.



Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería mantienen la limitación al 50 por ciento de las mesas, con una ocupación máxima de 10 personas. Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto.



También se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso y se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros y otros similares, priorizando monodosis desechables. Se fomenta el uso de pago con tarjeta y se evitará el uso de cartas de menú de uso común.



Asimismo, cabe señalar que no pueden abrir las discotecas y bares de ocio nocturno.



Todas estas medidas han sido repasadas este viernes en lo que ha sido una puesta en común antes de que comience la Fase 2 para unificar criterios y aclarar dudas de los participantes, a quienes la delegada del Gobierno animó para afrontar esta nueva etapa.



García Seco ha pedido asimismo unidad de acción del colectivo en lo que se refiere a la ayuda que los ciudadanos pudieran necesitar en los primeros días.



"Hasta que nos vayamos adaptando es muy importante la flexibilidad, la pedagogía y la labor informativa, pues debemos hacerlo muy bien para evitar los contagios y un posible rebrote", ha declarado.



De esta forma, ha remarcado que se deben buscar soluciones coordinadas y todas las dudas que se tengan se pueden trasladar a la Delegación del Gobierno para, en la medida de lo posible, ayudar a los ciudadanos que pudieran tener confusión con algunas normas".



También la Policía Nacional ha reiterado su apoyo al colectivo de seguridad privada para que puedan ampararse en este cuerpo y en la colaboración ya existente de cara a la nueva etapa que comienza.



En este sentido, cabe destacar que el Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional, Juan Cervera, ha puesto de manifiesto la unidad de acción de la Policía Nacional con seguridad privada, "sabedores del papel que estos juegan en la crisis sanitaria" y que va desde la formación permanente hasta la colaboración en la seguridad de hospitales, supermercados, centros logísticos o entidades bancarias, razón por la que los canales de colaboración entre ambos colectivos se han intensificado, así como las difusiones desde Red Azul (canal de intercambio de información entre Policía Nacional y Seguridad Privada).



Los canales de colaboración entre Policía Nacional y Seguridad Privada son diversos y en estos meses bastante activos y fluidos dándose el caso de la tramitación de 230.000 altas de vigilantes de seguridad a la web de Red Azul.



La delegada del Gobierno ha deseado suerte para los próximos días a todos los asistentes, pues con el "esfuerzo de todos" se volverá a vivir una nueva normalidad "cuanto antes".