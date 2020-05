La Junta no descarta aplicar subida 2% a funcionarios, pero está "replanteando" el PGEx

Ep.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha avanzado que si bien no se ha descartado aplicar la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos acordada con los sindicatos, en estos momentos el Ejecutivo regional se encuentra "estudiando y replanteando" el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, aprobado el pasado mes de enero, para tratar de "beneficiar a una inmensa mayoría de ciudadanos extremeños" en la respuesta a la crisis provocada por el coronavirus.



De esta forma ha respondido Gil Rosiña, en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno, a la petición realizada este pasado martes por el sindicato mayoritario del ámbito público regional, CSIF, que reclamaba a la Junta que cumpla con el compromiso de subir un 2 por ciento el salario a los 48.000 empleados públicos en la nómina de este mes de mayo con efecto retroactivo al 1 de enero.



"En estos momentos estamos estudiando y replanteando el presupuesto de la Junta, y esta cuestión no ha sido abordada", ha señalado Gil Rosiña en respuesta a una pregunta por parte de los medios de comunicación, en la que ha aclarado que esta subida "ni se ha descartado ni se hará pasado mañana", en tanto que "hace dos días" que se ha conocido la previsión macroeconómica del Gobierno para los próximos meses.



"Estamos reordenando todo el presupuesto, intentando dar cumplimiento a aquello con lo que este gobierno se ha comprometido antes del Covid-19", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, quien ha matizado que en estos momentos se está "poniendo el foco en dar salida a la crisis" provocada por la pandemia y que va a dejar unas "circunstancias económicas muy difíciles para los ciudadanos y los empresarios".



En cualquier caso, ha apuntado que "siempre" que se adopte una decisión al respecto será "dialogada", que es la manera que viene adoptando la Junta en los últimos años, según ha destacado.



Con respecto a las palabras de CSIF, ha señalado que comprende el "trabajo" del sindicato en defensa de los empleados públicos, pero ha insistido que el del Gobierno es "reordenar" el presupuesto, por lo que ha pedido al sindicato que "no contribuya a generar alarmas innecesarias".



"Este es un gobierno transparente, que da la cara", ha señalado con respecto a que si tiene que cambiar una decisión "por una situación sobrevenida, lo dice", si bien ha matizado que no se está en ese momento, sino en el de estudio y reordenación del presupuesto, que se hará, ha avanzado, "intentando beneficiar al conjunto de los ciudadanos" y también tratando de dar "cumplimiento a todo" aquello a lo que se comprometió la Junta antes de la crisis sanitaria.



Con respecto a si podrá "llegar a todo", ha señalado que "probablemente" habrá que "tomar decisiones y priorizar porque hace dos meses y medio nadie sabía" que se llegaría a la situación actual, en referencia a que el presupuesto se aprobó el 24 de enero.