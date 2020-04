Farmacias extremeñas se ofrecen para hacer test pero recuerdan que no pueden venderlos

Ep

El presidente del Consejo Extremeño de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Cecilio Venegas, ha señalado que la venta de test rápidos de detección del coronavirus en las oficinas de farmacia no está legalizada, si bien se ofrece a colaborar con las administraciones tanto en la difusión de información como en el diagnóstico del Covid-19 si se hace "de un modo organizado y estandarizado".

Venegas ha valorado que "no podemos inundar el mercado de test que cada uno lee una cosa, para luego meterlo en la historia clínica" pero, tampoco les gustaría que el hecho de hacerse un test y que salga negativo otorgue a la persona "un certificado de supermán para que ya pueda quitarse la mascarilla y circular por donde le parezca".

En declaraciones a Europa Press, acompañado de la especialista en Análisis Clínicos y vocal de Análisis del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, María Nieves Fernández Fatou, el también presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, ha incidido en que puede dar negativo "y efectivamente no estar infectado un día", pero "lo coges mañana" porque "no te garantiza nada" y tampoco se tienen unos estudios de prevalencia de la inmunización al no haber pasado el suficiente tiempo para ello.

Por este motivo, apoya el estudio de seroprevalencia iniciado por el Gobierno en todo el país, en tanto que ofrece "unos cortes poblacionales muy concretos" con una determinación semanal o quincenal que permiten ver la evolución de la epidemia.

Según Venegas, "eso sí es un estudio perfectamente estandarizado y perfectamente regulado" que permite conocer la situación de la "inmunidad de rebaño" o el estado general de la población, añadiendo que a las farmacias de la región están llegando peticiones de personas que quieren hacerse "con su mayor y mejor voluntad" los test de determinación de presencia de coronavirus o test rápidos.

Una petición a la que están respondiendo que no disponen de esos test, "parecidos" a los test de autodiagnóstico de embarazo, de glucosa en sangre o de determinación de VIH que también se pueden adquirir directamente en farmacia, y que tienen constancia de que "empieza a haber venta fraudulenta en internet y en algunos medios".

Y es que, según ha puntualizado, a día de hoy no se tiene constancia de productos de autodiagnóstico puestos en el mercado español para la detección de SARS-CoV-2 en el diagnóstico de Covid-19.

COLABORACIÓN

Por esta razón, se han ofrecido a colaborar, en principio difundiendo información en todos los mostradores de las 680 farmacias de Extremadura y de las 22.100 de España.

Pero además también, si se diera el caso, y si alguien lo solicita ya sea desde el Ministerio o de la Consejería de Sanidad, estarían en disposición de estudiar cómo "abordar más en profundidad" esta cuestión.

Sobre la venta fraudulenta de test, ha alertado de la "posibilidad de timos", que además supondrían tanto "un atentado contra el dinero de las personas" como "también supuestamente contra la salud", puesto que hay test de "muchas" procedencias, y "muchas" determinaciones" al ser "un mundo bastante variado".

Además, ha señalado que la prueba, para la que se necesita una gota de sangre, la hace "cualquiera", si bien luego "hay que interpretar ese resultado" y tiene que ser un experto el que lo haga en conexión con la clínica, toda una sintomatología y un sistema sanitario.

De este modo, Cecilio Venegas ha ofrecido a la farmacia para que colabore en este tema, lo cual es "consultable" con la autoridad sanitaria dado que por la misma pasan miles de personas y algunas de las oficinas sí pueden "prepararse para ser un punto de este tipo de determinaciones", aunque ha reconocido que "no todas las farmacias pueden tener una zona adecuada para eso" y que no disponen de material para ello como EPI.

PCR Y TEST RÁPIDOS

A este respecto, María Nieves Fernández ha distinguido entre los test como el PCR, "el método de referencia, que tiene mayor sensibilidad y especificidad", que se tiene que hacer en muestras respiratorias y detecta el genoma del virus en el organismo y que "no está disponible nada más que en laboratorios" al ser una "técnica complicada", frente a las técnicas "rápidas" con test "parecidos" a los de gestación y en los que se cuentan dos tipos, el que detecta antígenos virales y el que detecta anticuerpos.

Dentro de los de antígenos, ha indicado, se realizan con muestras respiratorias "con lo cual también es más complicado", mientras que los test rápidos que detectan anticuerpos sí que se pueden hacer en sangre, necesitan "poquita cantidad" y son los que ahora "más se están utilizando".

Pero, un "problema añadido" es que actualmente hay en el mercado tal cantidad de tipos de test, de marcas, de empresas o fabricantes diferentes que es "imposible conocer la fiabilidad de cada una de ellas" y "poquito a poco sí que se van evaluando los más utilizados, pero se tarda tiempo".