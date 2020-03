Ministerio y CCAA analizan por videoconferencia la evolución del coronavirus

Ep.

El Consejo Interterritorial del SNS, en el que participan el Ministerio de Sanidad y las CCAA, mantienen desde primera hora de la tarde de este lunes un encuentro por videoconferencia para analizar la evolución del coronavirus en España, después de que la cifra de personas afectadas se haya elevado a 999, según los últimos datos publicados este mediodía por el Ministerio de Sanidad, siendo Madrid y el País Vasco las comunidades autónomas las más afectadas.

La región madrileña es la que más casos notificados del nuevo coronavirus tiene (469), seguida del País Vasco (149) (concentrados especialmente en la provincia de Álava), La Rioja (81), Cataluña (75), Andalucía (54), Comunidad Valenciana (37), Castilla-La Mancha (26), Castilla y León (23), Canarias (22), Aragón (13), Cantabria (12), Baleares (11), Asturias (7), Extremadura (7), Galicia (6), Murcia (4) y Navarra (3).

En la rueda de prensa diaria para informar sobre la evolución del coronavirus en España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que "el número de casos está siendo importante, pero se están barajando medidas concretas en las comunidades más afectados para restringir la transmisión".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este lunes por primera vez la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus.

Además, Simón ha comentado que, por ahora, más allá de las posibles medidas adicionales que se vayan a tomar en Madrid y el País Vasco, no se prevé que a nivel nacional se lleven a cabo ya que, tal y como ha asegurado, no se pueden recomendar las que "no vayan a ser implementables".

Así, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha reiterado la importancia de que la población realice un "ejercicio de responsabilidad" y lleve a cabo las principales medidas para evitar el contagio del coronavirus, entre las que ha destacado la higiene de manos o llamar a los servicios sanitarios en el caso de presentar síntomas.