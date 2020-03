Cs pide a la Junta detalles sobre plan de ajuste por desviación del déficit y funcionarios

Ep

El portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, José María Casares, ha calificado como un "insulto y una falta de respeto" a los grupos parlamentarios que la Junta no les haya informado.

Según el diputado, la Junta "debe reconocer sus errores presupuestarios y realizar un plan económico nuevo" que cuente "con el mayor de los consensos posible".

Una comparecencia que se ha producido como consecuencia del anuncio este pasado miércoles por parte de la vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, de que la Junta pagará en mayo, con carácter retroactivo desde enero, la subida salarial del 2% a los empleados públicos pero no así la carrera profesional.

Según Casares, Blanco-Morales ha reconocido que esta medida se debe a "un plan de ajuste por incumplimiento del déficit" respecto al ejercicio de 2019, cuyo objetivo estaba fijado en el 0,1% mientras que, a falta de que los datos sean certificados, se ha situado en el 1,3 por ciento, lo que se traduce en un "desfase" de 200 millones.

"Este es el plan que ha sido utilizado por el Gobierno para hacer el recorte pero todavía no ha sido ni presentado, ni debatido ni informado a los grupos parlamentarios", ha criticado el diputado de la formación naranja.

Además, matiza que, hasta dentro de 15 días, el gobierno no comparecerá a petición propia para hablar de esta cuestión, lo cual considera "un insulto y una falta de respeto" a los grupos parlamentarios. "Si hay un recorte, ese recorte debería ser informado a los representantes políticos, ha dicho Casares, quien teme que hay "más problemas presupuestarios, que no va a ser el último y no va a ser la última medida del gobierno en cuanto a recortes", ha lamentado.

Frente a ello, Cs apuesta por "por mejorar la gestión, recortar el gasto superfluo, fijar prioridades, establecer medidas para asegurar el crecimiento económico y salvaguardar el empleo y la calidad del mismo por lo tanto garantizar la subida salarial de los empleados públicos con todo lo acordado, incluido la carrera profesional".