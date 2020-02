Sobre el bloque electoral de derechas,Monago dice que cada región tiene "particularidades"

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado sobre la posibilidad de articular un bloque electoral de derechas de cara a las próximas elecciones autonómicas en la región que cada comunidad "tiene sus particularidades" y que, además, "queda mucho" para dichos comicios, por lo que ha rehusado "precipitar acontecimientos".

En todo caso, ha defendido que "el centro derecho dividido le resta posibilidades de gobierno" como una cuestión "puramente matemática", toda vez que "el voto de izquierda está muy concentrado y además parece que hay una coalición sólida entre socialistas y comunistas", lo que lleva esto último a que "si el centro derecha está dividido se le escapan oportunidades de futuro" como algo "de cajón".

De este modo, y tras incidir en que "de aquí a las elecciones queda mucha", ha dicho que espera que "al final el centro derecha se vaya aglutinando", porque "si uno está aglutinado y los otros estamos dispersos pues es muy difícil", ha espetado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este viernes en Mérida.

PARTICULARIDAD DE GALICIA

Asimismo, preguntado sobre la postura del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sobre un bloque electoral de derechas, ha indicado que éste "cada comunidad tiene sus particularidades" y que en Galicia no hay actualmente representación electoral por ejemplo de Vox.

"Feijóo la comparte (su postura sobre un bloque electoral de derechas) si estuviera en Extremadura, pero si está en Galicia, donde por ejemplo la formación Vox no tiene ni un concejal en toda Galicia".

"Entonces, unirte con quien no tiene presencia ¿esto cómo lo hace?. Esto es como estás en una isla desierta tú solo y decir ¿por qué no te unes en una pareja? Pues porque estoy solo, es que no hay posibilidad, no hay una presencia, no puedo tener nada...", ha dicho.

Además, ha incidido en que en Galicia se da también "una particularidad" de que "es verdad que el PP ha sido el principal freno al nacionalismo en Galicia afortunadamente, porque es una formación muy sólida".

"La situación de Galicia no es la que hay a lo mejor en Murcia o la que puede haber en Madrid o la que puede haber en otras comunidades autónomas donde sí es necesaria la unión porque hay una representación electoral, en votos, pero es que en Galicia es inexistente al día de hoy", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que el propio Feijóo ha dicho que "la mejor manera de echar a Feijóo de la Xunta es votando a Vox, porque ya ha dicho que lo quieren (Vox) es quitar a Feijóo de la presidencia".

CIS

Por otra parte, preguntado sobre el último CIS, que daría en Extremadura la victoria al PSOE en unas elecciones generales y el segundo lugar en intención de voto a Vox por encima del PP, Monago ha señalado que esta encuesta tiene una muestra de "76 personas" que a su juicio no refleja el resultado electoral de manera suficiente.

"Querer reflejar el resultado electoral de una comunidad autónoma con poco más de un millón de habitantes con 76 personas que le han preguntado, yo creo que los márgenes de error son muy altos", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que a él "siempre" le "interesa" una encuesta "como cultura general" pero "sobre todo" le interesa la muestra.