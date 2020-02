Monago critica que el PSOE "solo proponga mociones en los ayuntamientos"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado este martes que el PSOE "solo proponga comisiones de estudios y mociones en los ayuntamientos extremeños" ante el posible recorte de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y de los fondos de desarrollo rural mientras en Bruselas "están afilando la tijera".



Y es que para el líder de los 'populares' extremeños, la actitud del PSOE está siendo "muy alejada de lo que esperan nuestros agricultores y ganaderos", por lo que ha reclamado "menos mociones y más soluciones".



"Los extremeños no comen de mociones", ha señalado el dirigente del PP extremeño en una nota de prensa, en la que ha reclamado a la Junta de Extremadura que "se ponga las pilas porque el horizonte no pinta muy halagüeño".



Además, para el presidente del PP regional, "han pasado 20 días desde que apalearon a nuestros agricultores en Don Benito" y en todo este tiempo "ni una sola medida ni en el BOE ni en el DOE" y la "única idea brillante que se les ocurre es presentar mociones en los ayuntamientos".



En este sentido, Monago ha lamentado que Extremadura "no tenga" consejería de Agricultura pues, su titular "ha dedicado más tiempo a organizar manifestaciones por el tren digno ante el Gobierno de España cuando lo presidía Rajoy, que a tejer alianzas y prepararse para una negociación que se prevé dura en la Unión Europea", ha apuntado.



"Donde se tienen que presentar las mociones es en Bruselas, que es donde se reparte el dinero" y ha manifestado que el PP no va a aceptar "bajo ningún concepto" un "recorte en los fondos europeos para nuestra región", tanto en la PAC ni en los fondos de desarrollo rural, ya que son "fundamentales para el desarrollo de nuestra región y para luchar contra la despoblación", ha concluido.