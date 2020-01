Rafael España lanza un mensaje de "tranquilidad" ante el Brexit

Ep.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha transmitido "tranquilidad" ante los efectos del Brexit para Extremadura, porque "se abre un periodo hasta 2022" en el cual se va a "seguir operando con la misma normalidad (con Reino Unido) que se ha venido haciendo hasta ahora como país integrante de la Unión Europea".

Además, ha añadido que "se abre también un periodo para reflexión y trabajo" en el cual la Junta "como ha venido diciendo en diferentes ocasiones" va a trabajar en tres líneas, en concreto, la coordinación, la cooperación y la información.

Así, ha incidido en que trabajará en la coordinación con el Gobierno de España como "principal interlocutor" con las administraciones europeas de las actividades y diferentes cuestiones que vayan surgiendo; así como también la cooperación con las empresas extremeñas que "puedan verse afectadas"; y en la información a las empresas para "hacer valer sus posiciones y minimizar el impacto (del Brexit) dadas las características más específicas si cabe de lo que exportan, elementos perecederos".

Al mismo tiempo, ha incidido en que la Junta coordinará con los gobiernos la situación de los extremeños en el Reino Unido y de los ciudadanos de Reino Unido que viven en Extremadura.

"Esas son las tres líneas básicas de trabajo en las cuales vamos a seguir incidiendo en este periodo, pero sobre todo transmitir tranquilidad... No debemos ver en este periodo alteradas las condiciones actuales, no las vamos a ver, e intentaremos en la medida de lo posible a través del reino de España que no nos veamos en un futuro perjudicados", ha indicado Rafael España a preguntas de los medios este viernes en Mérida en una rueda de prensa sobre puntos de atención al emprendedor.

SALIDA CON ACUERDO

Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, presente en dicha comparecencia, ha destacado que se está trabajando en una "línea de tranquilidad" de "un escenario de salida (de Reino Unido de la UE) con acuerdo" que, según ha incidido, llevará a que habrá "una negociación detallada de todos los aspectos, especialmente los más complejos", que "son los referentes a las personas y los referentes a que no se generen nuevas barreras en el comercio, sean barreras arancelarias o sean barreras de otro tipo".

Ha apuntado al respecto que durante el año 2019 se ha realizado una "labor ardua de coordinación" del Gobierno de España hacia las instituciones europeas en coordinación con las comunidades autónomas "para prepararse incluso ante el peor escenario que era la salida sin acuerdo".

En todo caso, ante la "salida con acuerdo", ha subrayado que el Gobierno central trabajará para "poner en marcha todo el despliegue legal que ya se ha realizado y seguir negociando dentro de un entorno de tranquilidad y teniendo en cuenta sobre todos los aspectos más complejos de gestionar", ha concluido.