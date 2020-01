El director de la Cexma critica "cacería" sufrida tras sus declaraciones sobre periodismo

Ep.

El director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), Urbano García, ha asegurado sentirse víctima de una "cacería" y "persecución" tras su participación en un taller de periodismo móvil en Colombia el pasado mes de octubre y ha reivindicado su "libertad de opinión".

Urbano García se ha pronunciado de esta forma durante su comparecencia este lunes, 27 de enero, en la Comisión de Control Parlamentario de la Cexma en la Asamblea de Extremadura y a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

En su intervención, Urbano García ha agradecido la solicitud de comparecencia pero se ha mostrado sorprendido de que, desde su participación en dicho taller, se le está "persiguiendo" por una opinión o una idea, además de incidir en "juego" que realiza el "principal difusor" de este asunto que es el comité de empresa de la Cexma.

Así, ha dicho que el comité de empresa de Canal Extremadura, prácticamente desde que llegó al cargo, busca su cese "a cualquier precio" y "casi constituirse en una dirección paralela".

Cabe destacar que el pasado mes de octubre, Urbano García participó en un taller sobre periodismo móvil en Colombia con un charla que suscitó las críticas del propio comité de empresa de Canal Extremadura, de las asociaciones de la prensa y de partidos como Unidas por Extremadura, quienes solicitaron su cese.

SIMILITUDES DE LA CHARLA

En su intervención en la comisión, Urbano García ha recalcado que "prácticamente el 80 por ciento" de la charla que ofreció es la misma que ya había dado a los trabajadores de la Cexma y ha precisado que, aunque fue pronunciado el 24 de octubre, hasta pocos días antes de las elecciones "no salta la liebre en España", a pesar de que se emitió por streaming.

En esta línea, el director de la Cexma ha acusado de sacar, de forma "hábil", algunas de sus frases de contexto y, aunque no es necesario verse las tres horas de su intervención, ha dicho, por "rigor intelectual" sí que deberían ser vistas para poder opinar.

"Una semana antes de las elecciones generales se extraen esas frases, se sacan de contexto, y a partir de ahí me encuentro lo peor del periodismo. Me hubiera gustado poder rectificar y decir que algunas de las cosas que dije allí quizá no estuvieron bien expresadas pero si realmente estamos fabricando a periodistas como los que yo he tenido que sufrir desde allí hasta acá pues hay algunas cuestiones en las que evidentemente me tengo que reconfirmar", ha insistido.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Urbano García ha recalcado, en relación también a las asociaciones de la prensa, que ninguna de ellas respetó su derecho a la libertad de expresión, ante lo que ha reivindicado su "derecho a opinar" y que nadie le tiene que decir si puede opinar, como director de la Cexma, sobre un tema y otro.

Por lo que ha recalcado que considera que tiene derecho a pensar y a decir que está "en contra" de las facultades de periodismo que enseñan peridismo del siglo XX a jóvenes del siglo XXI, ha dicho, y con planes de estudio similares al que él estudió hace 30 años.

Asimismo, ha incidido en que no presentó ningún plan de reducción de personal en la Cexma y ha añadido que si a alguien tiene que pedir perdón es a su familia por lo que han soportado estos tres últimos meses.

También ha apuntado que la situación de la Cexma sigue siendo "delicada" y que hay gente dentro de la casa que va a "autodestruir" y van a empezar por el director general, ha aseverado, al tiempo de considerar que existe una realidad "perentoria" de adecuarse al contexto actual y a las nuevas necesidades del mercado audiovisual.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha considerado "honesta" la explicación ofrecida por García pero ha considerado que no es una víctima de "absolutamente nada", ya que le petición de dimisión o cese "no es agresiva".

De esta forma, Jaén ha considerado que García "tiene todo el derecho a decir lo que piensa" pero también a "asumir las consecuencias" que se deriven de ellas.

Por ello, el diputado de Unidas por Extremadura ha reiterado que su formación sostiene que Urbano García debería dimitir "sin victimizarse", a lo que ha añadido que si está todavía en el cargo es que cuenta con "dos grupos que le sostienen".

Por su parte, el diputado de Cs José María Casares ha mostrado el respeto de su formación a las opiniones personales que pueda tener García pero ha añadido que desde que es nombrado director de la Cexma es difícil deslindar a la persona del cargo.

De este modo, Casares ha considerado que un cargo público debe utilizar la mesura, además de tranquilizar a los trabajadores y mandar un mensaje a la profesión, ya que, como ha dicho, "debería importarle más" lo que piensan sus trabajadores y la profesión en general.

Asimismo, ha indicado que García podrá encontrar en Cs un "aliado fiel" para adaptar a Canal Extremadura a los nuevos tiempos, así como ha considerado necesario configurar un plan de modernización negociado con las todas las partes implicadas, que debería venir acompañado de un cambio legislativo.

Asimismo, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha abogado por realizar un "análisis sosegado" de las opiniones vertidas y, aunque ha aludido al derecho a la libertad de expresión contenido en la Constitución, ha indicado que, en este caso, el plano profesional y el laboral colisionan en una misma persona.

Así, se ha preguntado por si la intervención la realizaba el profesional periodista o el responsable de la Cexma, ya que el cargo que ostenta hace que sus palabras trasciendan, ha dicho el 'popular'.

Así, ha considerado Carrón que es "exagerado" pedir la dimisión de Urbano García y que su grupo no consentirá una "caza de brujas", además de añadir que un servidor público se debe regir por el principio de la prudencia y si se ha molestado a alguien se debería pedir perdón.

Finalmente, el diputado del PSOE Ricardo Utrera ha reafirmado que la "transparencia" es una "seña de identidad" de su partido, razón por la que ha apoyado la comparecencia, que se sitúa, ha dicho, "en el límite de lo admisible".

En esta línea ha indicado que a Urbano García le asiste el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y ser director de la Cexma no le exime del mismo, además de añadir que en el taller en el que participó en Colombia ofreció su visión personal.

Así, ha dicho que su grupo no va a valorar ni a censurar las declaraciones pronunciadas por García en ese taller y ha incidido en que aunque la dirección de la Cexma quisiera reducir la plantilla no podría hacerlo porque no dispone de competencias, una capacidad que tiene el Consejo de Administración en el que están presentes todos los grupos.