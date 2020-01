Polo cree "preocupante" el asunto de la plaza lograda en la Delegación por García Seco

Ep.

El presidente y portavoz del Grupo Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, a falta de tener "toda la información" sobre lo ocurrido, ha considerado "preocupante" el asunto de la plaza lograda en la Delegación del Gobierno por la titular de dicho departamento, Yolanda García Seco, y ha reconocido que no le extrañaría que pudiera tratarse de "un nuevo caso de enchufismo".



"Hemos conocido el asunto esta misma mañana, como lo hemos conocido todos. El asunto es muy grave. El asunto resulta excesivamente grave como para hacer valoraciones sin tener toda la información y no vamos a caer en hacer una valoración en el aire", ha espetado Polo a preguntas de los medios en una rueda de prensa este viernes en la Asamblea.



En todo caso, ha añadido que a su juicio "resulta preocupante" lo ocurrido, "porque esto forma parte de prácticas del PSOE de esta tierra y de fuera de esta comunidad autónoma que ya vienen siendo habituales".



De este modo, y tras insistir de nuevo en que Ciudadanos debe "tener toda la información de lo que se habla de la señora delegada del Gobierno", ha apuntado también que a su partido "no" le "extrañaría" que se pudiera estar "frente a un nuevo caso de enchufismo, que es el sistema habitual de funcionamiento del PSOE", ha concluido.