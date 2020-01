Unidas por Extremadura pide a la Junta rectificar en materia laboral con los PGEx

Ep

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías ha pedido a la Junta que rectifique a través de las enmiendas parciales a los Presupuestos de la región (PGEx) para 2020 las políticas laborales que actualmente desarrolla en la comunidad, con el objetivo de situar el desempleo como "una prioridad absoluta".



Así, en referencia al nuevo plan de empleo que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que negociará con patronal y sindicatos "para hacer frente a las altas tasas de paro y de precariedad", Macías ha incidido en que esto es algo que "no viene recogido en los presupuestos como tal", más allá de "partidas económicas muy similares a las de años anteriores, sólo que se les ha cambiado el nombre".



"Todavía están a tiempo de rectificar en este periodo de enmiendas, pero hasta ahora el anuncio que ha hecho (Vara) en las navidades no se corresponde con las enmiendas y con los presupuestos que se han presentado", cuando "es una prioridad absoluta para Extremadura el tema del desempleo", ha espetado en rueda de prensa este viernes en Mérida el diputado de Unidas por Extremadura.



Al mismo tiempo, Macías ha pedido la "contraprestación" del Gobierno de Estado con la comunidad en materia laboral, toda vez que dicha administración a su juicio "debe ser consciente de las necesidades perentorias que hay en Extremadura".



En este punto, ha reclamado para la región un plan en materia laboral con "más dotación económica" porque "no hay suficiente oportunidades laborales" en Extremadura, que está en una situación en la que además el descenso de la población "no se ha frenado", lo que acarrea unas consecuencias "sangrantes".



Así, como valoración del paro acumulado por Extremadura en 2019, Joaquín Macías ha afirmado que "en líneas generales mantiene la misma tónica", con un empleo que "depende de las estacionalidad" y es "marcadamente femenino", así como que "también se caracteriza por la inmensa precariedad de los contratos que se han realizado".



"Estamos todavía muy lejos de las cifras de paro que se manejaban en la región antes de la crisis económica", ha advertido el diputado de Unidas por Extremadura, quien ha lamentado que "en estos 11 años de crisis que se han gestionado por distintas administraciones Extremadura no ha recuperado niveles de empleo anteriores ni ha creado puestos de trabajo", cuando además "la población de Extremadura en estos años no ha dejado de descender".



"El paro se mantiene en las mismas cifras a pesar de que la población en Extremadura está descendido", ha espetado; al tiempo que ha incidido en la estacionalidad del mercado laboral extremeño, así como en que "sigue siendo el rostro del desempleo del parado en Extremadura el de una mujer, además del medio rural".



También ha criticado que en la región "continúa la precariedad que ha caracterizado la supuesta recuperación económica de estos últimos años".