Francisco Cerro acepta "con alegría" ser nombrado arzobispo de Toledo

El hasta ahora obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, ha aceptado este viernes "con alegría" su nombramiento como nuevo arzobispo de Toledo, una Iglesia que ha considerado "llena de historia, de vida y de frutos de santidad, con una gran tradición cristiana", y con sacerdotes y religiosos "verdaderamente entregados a su vocación".



"El Santo Padre me envía ahora a Toledo, una Iglesia que conozco de mis años de estudio en su seminario, y a la que me entregaré como pastor, con todo lo que soy", ha reafirmado Francisco Cerro en rueda de prensa este viernes en Cáceres tras conocerse su nombramiento por el Papa Francisco como arzobispo de Toledo.



En su intervención, Francisco Cerro ha agradecido al Papa Francisco la "confianza" que ha depositado en él, y ha considerado "un regalo del señor suceder a Braulio Rodríguez Plaza", al que ha descrito como "hermano y amigo desde hace muchos años", y que ahora deja el puesto que ha ocupado en la última década, después haber cumplido el pasado mes de enero la edad canónica para presentar su renuncia, 75 años.



En cualquier caso, Monseñor Francisco Cerro ha admitido que se trata de "momento agridulce", por dejar la Diócesis de Coria-Cáceres, en la que ha sido "tan feliz" y a la que ha "querido mucho", tras lo que ha querido "agradecer a todos su cercanía, cariño y corresponsabilidad en la construcción del Reino de Dios".



"Acepto este nuevo cargo, con la confianza en que tras conocer mi futura diócesis en profundidad, y sobre todo con la ayuda del Sagrado Corazón de Jesús", el nuevo arzobispo de Toledo espera "poder desempeñar sabiamente esta tarea a la que me enfrento con una confiada esperanza".

TOMARÁ POSESIÓN "EN PRÓXIMOS MESES"



Una vez nombrado arzobispo de Toledo, Francisco Cerro ha avanzado que "en próximos meses" tomará posesión de mi nueva sede episcopal, en una fecha que todavía no han acordado entre su antecesor y él mismo, y que comunicarán "en su momento". Hasta entonces, ha señalado que seguirá siendo obispo de Coria-Cáceres en condición de Administrador Apostólico.

Ha avanzado que durante este tiempo, hasta su marcha a Toledo, seguirá "trabajando codo a codo con la Curia, los sacerdotes, religiosos y religiosas y los fieles laicos en el desarrollo de lo programado en la diócesis".

Respecto a quien podrá sucederle al frente del Obispado de Coria-Cáceres, Francisco Cerro ha asegurado desconocerlo, tras lo que ha explicado que él actuará como administrador apostólico hasta que se marche al Arzobispado de Toledo.

En ese sentido, Cerro ha estimado un plazo de "siete u ocho meses" para nombrar a su sustituto en Coria-Cáceres, tras lo que ha recordado que "las cosas de palacio van despacio", ya que la Iglesia "tiene su propio criterio de sabiduría, porque tiene siglos".

SITUACIÓN DE GUADALUPE

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre su posición respecto a que el Monasterio de Guadalupe, que alberga a la patrona de Extremadura, dependa de la Archidiócesis de Toledo, Francisco Cerro ha aseverado que "va a seguir siendo una apuesta para que Guadalupe pertenezca a alguna de las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Extremadura".

"En eso no puede haber duda", ha señalado el nuevo arzobispo de Toledo, quien en cualquier caso ha recordado que "la solución la tiene la Santa Sede".

Finalmente, y respecto al principal reto que se plantea a la Iglesia en la actualidad, Monseñor Francisco Cerro ha marcado "la evangelización", para "lograr que el mensaje de Jesús llegue a todos, a los niños y a los mayores, y a cómo transmitir la fe y vivir la caridad con los más pobres y necesitados", ha concluido.