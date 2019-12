Vara: Acuerdo para la investidura con nacionalistas "es el único posible pero no el mejor"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que un acuerdo de cara a la investidura de Pedro Sánchez con los nacionalistas "es el único posible pero no es el mejor".



"Un acuerdo con aquellos que no tienen un proyecto de país ni siquiera parecido al nuestro es el único posible pero no es el mejor, bajo ningún concepto", ha aseverado, a lo que ha añadido que esto es así porque hay otras formaciones políticas que están "pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones".



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida en la que ha hecho balance de 2019 y ha situado como uno de los elementos negativos del año que está próximo a finalizar que España aún no tenga gobierno.



Además, también ha incidido en el espacio político que está surgiendo de ciudadanos que "votan en contra" y no a favor de opciones políticas, porque, como ha reconocido, "cada día tienen más razones" para ello.



DEFIENDE QUE HAY "OPCIONES PARA QUE EL INDEPENDENTISMO SEA IRRELEVANTE"



De esta forma, ha vuelto ha recalcar que "hay opciones para que el independentismo sea irrelevante" en España, ya que ha dicho que bastaría con que la parte no independentista del Congreso facilitara que hubiera gobierno y, a partir de entonces, "dialogar para intentar sacar adelante las leyes y las medidas necesarias".



"Si no se hace llego a la conclusión de que es porque importa bastante más el futuro electoral de algunos que el futuro del país", ha considerado Fernández Vara, quien ha invitado a "añadir certidumbres" al contexto nacional "evitando que el nacionalismo sea relevante".



FINANCIACIÓN AUTONÓMICA



Además, y en relación al sistema de financiación autonómica, Fernández Vara ha indicado que espera y desea que el año que viene sea un "gran año" para Extremadura.



"Si el gobierno es capaz de poner en marcha de inicio el mecanismo de revisión de la financiación autonómica será bueno para Extremadura porque si no es bueno para Extremadura no será y eso lo sabe el Gobierno de España y el Sursum Corda", ha expuesto.



Así ha asegurado que la región no va a permitir ningún modelo de financiación que no sea positivo para ella, además de resaltar que la sanidad es de las primeras cuestiones que habría que abordar, ya que ha advertido de que este servicio se puede deteriorar si se permite que esté más tiempo con una infrafinanciación, que actualmente está por encima del medio punto, ha dicho.

AFEA A RUFIÁN CUANDO "FALTA EL RESPETO" AL REY

Por otro lado, el presidente de la Junta de Extremadura ha afeado al diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Gabriel Rufián que cuando "falta el respeto" al Rey Felipe VI se lo está "faltando a todos" los ciudadanos.

"Cuando se insulta al Rey de España nos están insultando a todos y lo dice un ciudadano que es republicano, pero es así", ha asegurado el presidente autonómico extremeño.

Fernández Vara ha dicho que se siente "muy cercano" al discurso pronunciado por el Rey Felipe VI esta pasada Nochebuena y ha remarcado que defenderá "siempre" al jefe del Estado, toda vez que la monarquía parlamentaria se decidió entre "todos los españoles, muchos de ellos republicanos".

"A los que lo insultan hay que decirles que como el rey no se puede defender lo estamos defendiendo los demás y a los que solo saben insultar que no tendrá efecto ninguno sus insultos ni sus descalificaciones", ha apuntado Vara, quien ha valorado que la monarquía es una institución que ha permitido 40 años "de paz y de democracia" en España.

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este viernes en Mérida en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en la que ha hecho balance de 2019 y ha abordado diferentes temas de actualidad.