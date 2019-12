Pleno abordará pérdida de población, los contactos de Sánchez o la condena del franquismo

Ep

El pleno de la Asamblea de este próximo jueves, día 19, analizará, entre otras cuestiones, la pérdida de población en la región o las negociaciones de Pedro Sánchez para ser investido --a través de sendas preguntas de Ciudadanos y el PP, respectivamente--, así como una propuesta de pronunciamiento socialista en la que se busca que se condene el franquismo.



Así, el turno de preguntas al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se completará con la que formule el grupo Unidas por Extremadura, que preguntará por la opinión del presidente sobre la gestión del director de la Corporación de Medios Audiovisuales de Extremadura (CEXMA), Urbano García.



Cabe destacar que la última sesión plenaria del año comenzará a las 12,30 horas y también tendrán lugar una serie de preguntas a consejeros, según han adelantado los portavoces parlamentarios en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que ha ordenado los asuntos a abordar.



CONDENA DEL FRANQUISMO



En el turno del PSOE, su portavoz parlamentaria, Lara Garlito, ha destacado que su grupo será el único que traiga iniciativas al pleno, ya que el resto se dedicará a hacer labor de control al Ejecutivo regional, a quienes ha invitado a "sumarse a la senda de trabajo" del PSOE.



En esta línea, y sobre la iniciativa que busca condenar el franquismo y reconocer a las víctimas, Garlito ha afirmado que es necesaria teniendo en cuenta el auge de los populismos y el ascenso de la extrema derecha en los países del entorno europeo.



Así, y para evitar que se olvide un pasado que ha "lastrado" al país, su grupo pretende abordar esta cuestión porque, para construir una sociedad democrática, el olvido "no es una opción", al tiempo que ha criticado que no se puede gobernar "con racistas y xenófobos" o con quienes "no condenan la violencia machista".



EL PP CRITICA LAS "CONTRADICCIONES" DE VARA



En el turno del PP, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, preguntará a Vara por su opinión acerca de las negociaciones que Pedro Sánchez está llevando a cabo de cara a su investidura como presidente.



De esta forma, la portavoz 'popular', Cristina Teniente, ha criticado las "contradicciones" que, en su opinión, ha mantenido Vara respecto a conversaciones con los nacionalistas, llegando a decir, ha recordado, que se iría del PSOE si Sánchez pactaba con ellos.



Por ello, Teniente ha demandado a Fernández Vara en este asunto "coherencia" y "no silencio", además de indicar que habrá que ver qué es lo que ha primado en el "histórico de contradicciones" y si están por encima "los intereses de Extremadura o los de su partido".



Por su parte, en el turno de preguntas al Consejo de Gobierno, el PP preguntará por la gestión de Inmaculada Bonilla cuando estaba al frente del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.



En esta línea, Teniente ha recordado que en mayo de 2018 hubo una sentencia que anuló el nombramiento de Bonilla como directora de ese ente, a pesar de lo cual siguió en el cargo y continuó firmando resoluciones que se han demostrado, ha dicho, también nulas por dicho motivo y que tienen ahora una responsabilidad patrimonial.



Ante este hecho, Cristina Teniente ha pedido el cese de Bonilla, que ahora es directora general de Administración Local, y se ha preguntado si en la Junta se ha "normalizado" este tipo de asuntos y que nadie asume "responsabilidades".



La otra pregunta que formulará el PP será sobre el aumento en la partida para gastos de funcionamiento de los sindicatos y la patronal en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura, y ante la que ya ha anunciado que su grupo presentará una enmienda parcial al considerarla "ilegal".



Cs PREGUNTARÁ POR LAS "REALIDADES" DE EXTREMADURA



En el turno de Ciudadanos, el portavoz adjunto, David Salazar, ha recalcado en la rueda de prensa que su grupo preguntará en la próxima sesión plenaria por "realidades" y no por "cortinas de humo".



Así, Ciudadanos preguntará al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por la pérdida de 2.400 habitantes en la región en seis meses.



Además, en el turno de las preguntas al Consejo de Gobierno, Ciudadanos preguntará por si la Junta considera que es una "anécdota" que miles de jóvenes dejen la región, así como por el descenso en los índices de natalidad.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Finalmente, en el turno de Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha recalcado que su grupo, con la pregunta a Vara sobre la gestión de Urbano García, quiere saber si comparte el proyecto que pretende implementar García en el ente público, "que pasa por precarizar el trabajo".



Además, Unidas por Extremadura también preguntará al Consejo de Gobierno por las condiciones de las trabajadoras de la Dependencia, "que es un colectivo absolutamente feminizado y precarizado".