"Confíamos que Greta Thunberg descubra Extremadura como punta lanza en energías limpias"

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha confiado en que la activista Greta Thunberg pueda descubrir en la Cumbre del Clima, que se celebra estos días en Madrid, que Extremadura es "punta de lanza" en energías limpias.



"Greta no sabe quién soy yo ni quién es usted, a lo mejor ahora ya identifica a Extremadura y espero que en la Cumbre descubra también que es una región que está allí por derecho propio, que es punta de lanza de las energías limpias, que apuesta por la eficiencia energética y que incentiva la compra de vehículos eléctricos", ha aseverado.



García ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de este jueves por la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, por la valoración que hacía la Junta de que a Thunberg le sea "más fácil cruzar el Atlántico que atravesar Extremadura con un medio de transporte ecológico".



De esta forma, la consejera ha resaltado que le sorprende que De Miguel se "esconda detrás" de la activista adolescente sueca, además de "poco ético" que la "utilice" como si "fuera su portavoz".



Por ello, ha recomendado a Irene de Miguel que "salga fuera" y se dé "una vuelta" por la Cumbre del Clima para comprobar que, en materia de renovables, Extremadura está "muy lejos de estar en la cola" y que es una de las pocas comunidades que está elaborando un plan de energía y clima, además de ser la cuarta comunidad en el indicador global de electromovilidad.



"En Extremadura disponemos de medios de transporte no contaminante, pero resulta evidente que lo que no sirva para atacar al gobierno a usted no le interesa", ha aseverado.



En esta línea, Olga García ha recalcado que Extremadura necesita "como el agua" un tren electrificado y limpio y si lo puede disfrutar pronto será "gracias a las inversiones millonarias" de los gobiernos socialistas, por ello ha pedido a la diputada de Unidas por Extremadura que "no sea demagógica" y reconozca que Extremadura avanza en sostenibilidad.



Asimismo, ha considerado que mejorar en sostenibilidad está más allá de un proyecto concreto de investigación minero, en referencia al proyecto de mina de litio en Cáceres.



Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha expuesto que Greta Thunberg ha conseguido atravesar el océano Atlántico en un catamarán impulsado por la energía solar pero resulta curioso que nada más llegar a tierra lo que ha constatado es que no podía seguir su viaje a Madrid por un medio de transporte sostenible.



De la misma forma, ha remarcado que nada está más lejos de su intención ser portavoz de una niña que ha demostrado tener "discurso propio", al tiempo que ha añadido que, en su opinión, que Thunberg haya rechazado el ofrecimiento de llegar a Madrid en un coche eléctrico puesto por la Junta a su disposición pone a Extremadura "frente al espejo de una triste realidad".



Así, ha apuntado que, al parecer, para ir de Lisboa a Madrid lo va a hacer por Salamanca, no atravesando Extremadura, algo que, en su opinión, pone en evidencia que Extremadura carece de infraestructuras y menos sostenibles, ha dicho.



Además, y la "segunda bofetada" que ha dado Greta Thunberg a la Junta es que no ha aceptado el coche eléctrico porque viene de parte de un gobierno donde los proyectos mineros, en el caso el litio, está "amenazando" a ciudades y entornos como Cáceres.



En esta línea, De Miguel ha criticado que la Junta se está poniendo a favor de las empresas y está haciendo caer en el "falso debate" de la sostenibilidad en el que el litio es "indispensable" para la transición ecológica, por suerte, ha dicho que, se sabe que "no es así" y que existen otras tecnologías, aunque quizá no den tantos beneficios empresariales, ha recalcado.