Junta no ha recibido respuesta de Greta Thunber sobre coche eléctrico para viajar a Madrid

La Junta de Extremadura no ha recibido todavía respuesta de la activista Greta Thunberg sobre el coche eléctrico que le ofreció hace unos días para trasladarse de Lisboa a Madrid para participar en la Cumbre del Clima.



Cabe recordar que tras conocer que la joven activista viaja en estos momentos en catamarán hacia Lisboa, a donde tiene previsto llegar este martes, 3 de diciembre, la Junta de Extremadura ofreció a Greta Thunberg un coche eléctrico para viajar a la Cumbre del Clima en Madrid.



Sin embargo, y a pesar de la previsión de llegar este martes, el Ejecutivo extremeño todavía no ha recibido respuesta de la activista a su ofrecimiento, según han confirmado fuentes de la Junta a Europa Press.



La propia actividad tuiteó el pasado sábado 30 de noviembre, la previsión de su llegada este martes a la capital lusa: "¡Estamos acelerando hacia Europa! La hora estimada de llegada en este momento es el martes por la mañana. Llegaremos a Doca de Alcantara, Lisboa. ¡Espero veros allí!", aseguró.



Thunberg viaja en catamarán porque se encontraba en Estados Unidos, adonde llegó a principios de septiembre en el 'Malizia', el barco ecológico del príncipe monegasco Pierre Casiraghi, para asistir a la Cumbre de Acción Climática que tuvo lugar el 23 de septiembre. Su plan inicial era viajar por el continente americano llevando su mensaje de urgencia climática hasta llegar a Santiago de Chile, donde estaba prevista la celebración de la COP25.



Sin embargo, la situación de crisis social en el país latinoamericano llevó al presidente chileno, Sebastián Piñera, a renunciar a acoger la cumbre a finales del mes de octubre.

Una vez la COP chilena se trasladó a Madrid, Thunberg buscó entonces un modo de transporte acorde a sus requerimientos climáticos para viajar hasta la capital española, puesto que no viaja en avión por la emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.



La joven inició hace un año una huelga ante el parlamento sueco cada viernes para protestar por la falta de acción contra el cambio climático y semana tras semana ha ido inspirando un movimiento mundial de jóvenes que se ha puesto en pie para exigir políticas acordes con la emergencia climática que permitan limitar el aumento de la temperatura global del planeta a 1,5 grados centígrados.



El catamarán en el que viaja Thunberg zarpó desde Salt Ponds, en el Estado de Virginia (EE UU) el 13 de noviembre y se espera la llegada de la joven sueca es martes a Lisboa, desde donde llegaría a Madrid a tiempo para participar en la manifestación prevista el viernes 6 de diciembre en Madrid. Al mismo tiempo, una manifestación recorrerá también las calles en Santiago de Chile.



LA PLATAFORMA DE LA MOÑANA, EN CONTRA



Aunque aún se desconoce el medio de transporte que usará Greta para trasladarse de Madrid a Lisboa, este mismo sábado la plataforma de Cáceres Salvar la Montaña difundió un vídeo a través de su cuenta de Twitter pidiendo a la joven que no acepte el coche que le habría ofrecido la Junta de Extremadura. "@GretaThunberg GRETA: NO aceptes el coche con batería de litio de la Junta de Extremadura. Es lo que ellos quieren hacer en Cáceres, fabricar baterías de coches eléctricos. ¡Tú decides Greta!", reclamaron.



La joven activista también intervendrá ante el pleno de los líderes mundiales que participarán en la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP25) que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de diciembre, durante lo que se conoce como segmento de alto nivel, según han informado a Europa Press fuentes de Naciones Unidas.



Thunberg se dirigirá a los representantes de delegaciones de cerca de 200 países que participarán en la COP25 durante el tramo final de la misma, a partir del día 10 de diciembre, que son, precisamente las jornadas en las que se intensificarán las negociaciones, dirigidas este año a terminar con los últimos cabos sueltos para poder implantar en 2020 el Acuerdo del Clima que se adoptó en París en 2015. La Presidencia de la Cumbre ha denominado a esta cita la "cumbre de la ambición climática" y el lema de este año es "tiempo de actuar".



Más allá de su discurso ante el plenario de la COP25 y de su eventual participación en la marcha climática, la joven está organizando su agenda para participar en diferentes actividades durante su estancia en España tanto dentro de la Cumbre, que se desarrollará en IFEMA, como en otros puntos de la ciudad de Madrid.