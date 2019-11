Extremadura generó 500.500 toneladas de residuos urbanos en 2017, un 3% más que en 2016

Rd./Ep.

En 2017, se recogieron un total de 500,5 mil toneladas de residuos urbanos en Extremadura, un 3% más que en 2016 (2,9% a nivel nacional).

Concretamente, en la Comunidad Autónoma, 486,1 mil toneladas de los residuos correspondieron a residuos mezclados (87,6%) y 62 mil toneladas a recogida selectiva (12,4%).

Así pues, los principales residuos que se recogieron de forma separada fueron papel y cartón (31,6 mil toneladas) y envases mixtos y embalajes mezclados (11,8 mil toneladas); representando el 51,1% y el 19,1% de los residuos recogidos de forma separada, respectivamente.

A su vez, en términos per cápita, en Extremadura se recogieron 466,4 kilogramos de residuos por persona y año (483,9 kilogramos de residuos por persona y año en España), tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



A NIVEL NACIONAL

En el conjunto nacional de la economía española generó 131,1 millones de residuos en 2017, un 2,3 por ciento más que en el año anterior. De estos, 3,2 millones correspondieron a residuos peligrosos, un 1,6 por ciento más que en 2016; y 128,9 millones a residuos no peligrosos, un 2 por ciento más.



El INE destaca que las categorías de residuos generados más relevantes fueron residuos minerales (69,1 millones de toneladas); residuos mezclados (35,9 millones); y residuos de animales y vegetales (8,9 millones).



Además, el 97,6 por ciento de los residuos generados en 2017 fueron residuos no peligrosos y el 2,4 por ciento residuos peligrosos. Del total de los peligrosos, el 46,7 por ciento correspondieron a residuos químicos; el 29,9 por ciento a equipos desechados; y el 20,0 por ciento a residuos minerales.



En cuanto a la generación de residuos por sectores de actividad y hogares, el documento revela que el 82,9 por ciento de los residuos generados en 2017 correspondieron a los sectores de actividad y el 17,1 por ciento a los hogares.



Las actividades que experimentaron mayores aumentos respecto a 2016 fueron la industria (un 7,0% más) y suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (un 5,8% más). Por el contrario, la generación de residuos se redujo un 13,4 por ciento en servicios. Por su parte, los hogares como consumidores generaron un 2,9 por ciento más de residuos.



Por tipo de residuos, los generados por los hogares con mayor peso fueron los residuos mezclados (84,1% del total); papel y cartón (4,7%); y el vidrio (3,6%). Por su parte, los principales residuos generados por los sectores de actividad fueron los residuos minerales (62,6% del total) y los Residuos mezclados (15,4%).



El estudio refleja que las actividades que generaron mayor cantidad de residuos en el año 2017 fueron la industria (31,1% del total) y la construcción (26,8%).



De los 132,1 millones de toneladas de residuos generados en 2017, las empresas de tratamiento final de residuos gestionaron 115,5 millones de toneladas, lo que supuso un 8,2 por ciento más que en el año anterior. En concreto, trataron 113,2 millones de toneladas de residuos no peligrosos (un 8,2% más que en 2016) y 2,3 millones de residuos peligrosos (un 7,7% más).



Del total de residuos tratados, el 53,9 por ciento acabaron en el vertedero, el 38,9 por ciento se reciclaron, el 3,7 por ciento se reutilizaron en operaciones de relleno y el 3,5 por ciento se incineraron.



En 2017, según el estudio del INE, se reciclaron 44,9 millones de toneladas de residuos, un 13,5 por ciento más que en 2016. El 45,4 por ciento de esta cifra correspondió a residuos minerales, el 23,6 por ciento a los metálicos y el 8,6 por ciento a papel y cartón.



Los residuos reciclados que presentaron mayores tasas de crecimiento en 2017 fueron los minerales (26,2%) y los metálicos (16,6%). Por su parte, los residuos plásticos disminuyeron un 21,5 por ciento respecto a 2016.