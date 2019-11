Vara aboga por alianza de generaciones para resolver problemas y retos de sociedad actual

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por una alianza de generaciones para resolver los problemas y los retos de la sociedad actual, siendo "absolutamente necesario" salirse al encuentro.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que los mayores que en el día de hoy se graduaban tras cinco años de estudio, son la generación de postguerra, "la generación del encuentro".

"Sois la generación de la gente de este país que se salió al encuentro, desde las diferencias porque entendíais que era la única solución que tenía este país", ha apostillado el máximo mandatario extremeño durante su intervención este miércoles en Villanueva de la Serena (Badajoz) en el acto solemne de apertura del curso universitario 2019/2020 de la Universidad de Mayores de Extremadura.

En este punto, el presidente autonómico ha reflexionado sobre que ha podido ocurrir para que de esta sociedad del encuentro "hayan salido nietos que son la generación del desencuentro".

Además, Fernández Vara ha pedido a los mayores que no se vayan "muy lejos" ya que son "absolutamente imprescindibles para solucionar gran parte de los desafíos que vienen" y para "enseñarle a los más jóvenes que no hay mas solución para los problemas de este siglo que nos salgamos al encuentro y podamos recuperar aquellas generaciones que pudieron y quisieron convertir este país en habitable y en el que todos nos pudiéramos sentir orgulloso".

Igualmente, el líder del Ejecutivo regional ha apuntado que hay que confrontar los derechos con los deberes y asumir que no puede haber país ni sociedad en el que no se tengan en cuenta los derechos si no se tienen en cuenta también las obligaciones, tal y como informa en una nota de prensa la Junta.

ACTO EN VILLANUEVA

De este modo, la Universidad de Mayores de Extremadura ha celebrado este miércoles en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena el acto de apertura de curso y entrega de becas y diplomas al alumnado que ha superado los cinco cursos del programa.

En total, cerca de 300 alumnos pertenecientes a todas las sedes del Programa han obtenido la graduación rodeados de familiares y amigos, en un solemne acto académico que ha estado presidido por el rector de la UEx, Antonio Hidalgo y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, junto a Florentino Blázquez, director de este peculiar Programa Universitario que "tan buena aceptación" ha tenido desde su puesta en marcha en 1998.

Blázquez ha señalado que uno de los retos pendientes es extender aulas de la Universidad de Mayores a poblaciones rurales. Para ello, "se necesitaría un apoyo discreto" de las principales administraciones, y consistiría en trasladar al profesorado a determinadas localidades.

Esta iniciativa contribuiría además a paliar los "desequilibrios que conocemos en el ámbito rural respecto de los urbanos", ha dicho.

El responsable de la Universidad de Mayores ha apuntado que ésta se ha convertido en un factor "importante" para un envejecimiento activo y saludable, ya que estimula la participación de personas en las cuestiones cívicas, económicas, culturales, educativas o espirituales.

En este curso, la Universidad de Mayores de Extremadura ha conseguido implica a unos 2.500 alumnos incluidos los matriculados en postgrado.

Asimismo, durante su intervención, Blázquez ha recordado que envejecer implica afrontar cambios personales en una sociedad diferente a la del inicio del Programa por lo que disponer de opciones para aprender a los largo de la vida es "preparase para adquirir conocimientos" y ejercer la "ciudadanía responsable", según ha dicho el director de la Universidad de Mayores, tal y como informa en una nota de prensa la UEx.

Por su parte, las palabras del rector han estado centradas en destacar la emotividad del acto de graduación desarrollado este miércoles y la "deuda" mantenida con la generación de los actuales mayores por su sacrificio y el legado que han dejado.

Cabe destacar que el acto ha contado con las intervenciones de representantes de alumnos pertenecientes a las sedes de Don Benito y Villanueva. Así, Antonio Huertas, presidente de la compañía Mapfre, ha sido el encargado de pronunciar la conferencia titulada "La Universidad de Mayores está llamada a perder su apellido".