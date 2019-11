Junta organiza talleres de formación en el marco del proyecto Life-Zepaurban

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha organizado una serie de talleres de formación en el marco del proyecto Life-Zepaurban para asesorar a las empresas de construcción que ejecutan obras en inmuebles en las que hay presencia de cernícalo primilla.



Así pues, a través de estos talleres, los participantes, empresas constructoras y profesionales del sector conocerán con detalle la forma adecuada de realizar las obras de forma compatible con la conservación de este ave urbana, catalogada como sensible a la alteración de su hábitat en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.

En concreto, el primer taller se celebrará en Trujillo este jueves, 7 de noviembre, de 16:30 a 20:00 en el albergue municipal.



La mayoría de las empresas de construcción que ejecutan obras en inmuebles con presencia de cernícalo primilla "carecen de experiencia en este tipo de trabajos tan específicos", tal y como informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Igualmente, considera "clave" que los profesionales a pie de obra conozcan "con detalle" la forma adecuada de realizar las obras y disponga de todas las herramientas que aseguren que ésta se ejecuta correctamente.



En los talleres se analizarán los diferentes materiales que se utilizan específicamente en los trabajos de restauración de edificios con primilla (nidales, tejas adaptadas, tapa mechinales, etc.) y, sobre todo, cómo deben instalarse.



Serán impartidos por profesionales de la construcción y del medio ambiente. Constarán de un bloque teórico que servirá para conocer la biología del primilla, sus amenazas en relación a las obras en las colonias de reproducción, las ZEPA urbanas, la Red Natura 2000 y la normativa de obligado cumplimiento. En la parte práctica, se instalarán nidales y se adecuarán mechinales.



CERTIFICADO



La Dirección General de Sostenibilidad acreditará mediante un certificado los conocimientos adquiridos por las personas participantes en los talleres sobre la formación recibida que les posibilitará ejecutar obras en edificios con colonia de cernícalo primilla. Se elaborará un listado de empresas con personal con acreditada experiencia que se hará público en la web del proyecto Life-Zepaurban.



Los talleres están dirigidos a personas y empresas del ámbito de la construcción, en particular al personal que ejecuta las medidas (albañiles, peones, carpinteros, etc.).

Finalmente, para asistir es necesario inscribirse a través de correo electrónico lifezepaurban@juntaex.es o bien llamando al teléfono 924 002177.