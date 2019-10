Huelga indefinida en Ambulancias Tenorio tendrá un 100% de servicios mínimos en urgencias

Ep

Asimismo, los servicios mínimos serán igualmente de un cien por cien para el centro coordinador de la empresa, en tanto que "es el núcleo neurálgico donde se maneja todo el transporte (sanitario) de la comunidad autónoma".



A su vez, en cuanto a los servicios programados no urgentes, que incluye a pacientes de hemodiálisis, en rehabilitación oncológica y radioterapia, además de otros "no tan preferentes" como el trasladado de pacientes a consultas externas, los servicios mínimos serán del 75 por ciento.



Dicha programación de servicios mínimos ha sido explicada a los medios por parte del director general de Asistencia Sanitaria del SES, Vicente Alonso, tras ser acordada en una reunión mantenida con dicha finalidad junto a representantes del comité de huelga y de la empresa Ambulancias Tenorio.



Al respecto, Vicente Alonso ha afirmado que los servicios mínimos acordados son "garantistas" y "permiten el derecho a la huelga" a la vez que "también permiten que a los ciudadanos se les atienda de manera oportuna y ninguno ponga en riesgo su salud, su vida o un tratamiento a medio o largo plazo que le puede conllevar pérdida de salud o pérdida de la funcionalidad de algún miembro".

Sobre el encuentro con la empresa y el comité de huelga, el director general ha destacado que ha sido "muy cordial" y que "tanto la empresa como sobre todo el comité de huelga han entendido perfectamente cuáles son las motivaciones que llevan a poner esos mínimos pues, se trata de un servicio esencial en el que hay que dar cobertura a la atención sanitaria urgente y emergente en su totalidad para no responder en riesgo la vida de los ciudadanos en primer lugar".



Además, ha añadido que "al ser una huelga indefinida lógicamente los servicios mínimos no son iguales que si fuera una huelga de unas horas o de un día concreto".



"Al ser una huelga indefinida hay que garantizar continuidad en aquellos tratamientos que aunque no sean urgentes sí pueden poner en riesgo la vida de las personas o la funcionalidad, como pacientes en tratamiento oncológico, en tratamiento con radioterapia, consultas de Oncología o tratamiento de rehabilitación a pacientes intervenidas que necesitan una recuperación funcional", ha dicho Vicente Alonso.



Finalmente, sobre si la Junta confía en que la huelga de trabajadores en Ambulancias Tenorio dure poco, el director general de Asistencia Sanitaria del SES ha indicado que en esta misma reunión el Ejecutivo regional ha insistido "por activa y por pasiva" a la empresa y al comité de huelga para que "sigan dialogando", y que "no cejen en su empeño de dialogar y de acercar posturas", toda vez que la Junta piensa que "una huelga de este tipo es mala para todas las partes, incluido también lógicamente para los propios trabajadores y para la propia empresa".