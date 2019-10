SGTEx urge a Junta oferta cursos formación específica para trabajadores parques maquinaria

El Sindicato de Empleados Públicos (SGTEX) ha solicitado a la Junta de Extremadura que habilite formación específica para los trabajadores de los parques de maquinaria.



En concreto, ha reclamado a la directora general de Función Pública que inste, a través del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de su Dirección General, a que el próximo plan anual de formación de la Escuela de Administración Pública incluya al menos los cursos específicos sobre Manejo de grúa hidráulica, montada sobre camión; y Manejo y operatividad de vehículos y maquinaria de viabilidad invernal.



Así pues, a través de una nota de prensa, el sindicato advierte de que, en caso de no ser atendida esta demanda y que alguno de estos trabajadores sufriera algún tipo de accidente laboral solicitaría la "depuración de las responsabilidades a que hubiere lugar".



SGTEx recuerda que mediante escrito registrado en noviembre de 2017 ya comunicó a la Dirección General de Función Pública la circunstancia de que trabajadores al servicio de la Junta de Extremadura, con la categoría de Oficial de 1ª y 2ª- Conductor no habían recibido "nunca" formación específica para la utilización de determinada maquinaria pesada y vehículos con características especiales, que son "complejos en su manejo y con riesgos evidentes".



Con ello, según el sindicato, la administración contraviene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el resto de normativa de aplicación en materia de salud laboral y seguridad en el trabajo.



Desde entonces los sucesivos planes de formación de la Escuela de Administración Pública no han ofertado ninguno de los cursos que se pidieron, al tiempo que SGTEX ha vuelto a recibir solicitudes de formación específica por parte de los empleados públicos adscritos al Servicio de Conservación de Carreteras.