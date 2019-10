Manzano: La gestión de Vara en el transporte sanitario "ha hundido a la empresa extremeña"

Ep.



El secretario general del PP en Extremadura, Fernando Manzano, ha indicado sobre el paro de este lunes en Ambulancias Tenorio que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, más allá de ser "salvador de la empresa extremeña" como se comprometió en campaña electoral --ha dicho--, lo que ha hecho durante su gestión en el transporte sanitario es "hundir a la empresa extremeña".



"Lo que ha hecho es hundir, arruinar a la empresa extremeña dándole el mayor contrato de la pasada legislatura a una empresa sevillana, de 122 millones de euros de ese contrato", ha espetado Manzano, quien ha considerado que con dicha adjudicación Vara "ha acabado con la empresa extremeña y está jugando también con la vida de muchos ciudadanos extremeños y poniéndola en peligro".



Tras incidir en que el PP viene "denunciando" la situación del transporte sanitario terrestre en la comunidad "prácticamente desde el minuto uno", puesto que "fue uno de los pilares importantes con el que se presentó Fernández Vara a las elecciones", ha advertido también de que en esta materia el líder de los socialistas extremeños ha cometido "uno de los incumplimientos importantes que tuvo de cara al conjunto de los ciudadanos".



En este sentido, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha criticado que a los trabajadores de Ambulancias Tenorio "se les están incumpliendo las condiciones laborales pactadas", así como que a los sanitarios que "suben a las ambulancias y no van en las condiciones que tendrían que ir".



De igual modo, ha advertido de que los usuarios del servicio de transporte sanitario en Extremadura "están montándose en unos vehículos que no tienen las condiciones adecuadas", lo que lleva a que Vara "está jugando con la vida de muchos ciudadanos y poniéndolos en peligro".



Al respecto, ha informado de que el PP tiene registrada en la Asamblea una solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad, José María Vergeles, para que hable sobre la situación del transporte sanitario terrestre, pero que este último "ha excusado su asistencia" al pleno del próximo jueves, día 10, motivo por el cual la formación 'popular' no ha podido impulsar dicha comparecencia.



"Parece ser que el consejero tendrá cuestiones más importantes evidentemente que solucionarle estos problemas importantes a los trabajadores y al conjunto de los extremeños usuarios de este servicio", ha ironizado Manzano.