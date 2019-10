El PSOE dice de la reunión de Vara con Cs y Podemos que el PP "se auto-excluyó"

Ep.

El diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Juan Antonio González ha indicado sobre la reuniones que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha mantenido con Ciudadanos (Cs) y con Podemos que el PP "se autoexcluyó" al decir "no a todo" lo planteado por el jefe del Ejecutivo regional en sus seis "grandes ejes estratégicos" planteados a la oposición en su debate de investidura.

Sobre que el PP haya indicado este miércoles que no ha recibido invitación para reunirse con Vara, González ha dicho que el presidente de la Junta en su debate de investidura anunció "seis grandes ejes estratégicos para esa legislatura" y "hubo una oposición constructiva que fue la de Unidas por Extremadura y la de Ciudadanos que recogieron el guante, y hubo otra oposición destructiva que le dijo no a todo".

"Oiga, si a mí me dice no a todo, ¿por qué te voy a citar? Citaré a aquellos que recogieron el guante y que están dispuestos a construir una Extremadura mejor. Aquellos que están instalados en el lloriqueo, en la crítica destructiva permanente... oiga '¿pues si no tienen nada que aportar para Extremadura para qué te vamos a convocar?', ha apuntado en referencia al PP el diputado socialista, a preguntas de los medios en rueda de prensa este miércoles en Mérida para valorar el paro.

"O sea que se autoexcluyeron el PP directamente cuando dijo no a las seis grandes líneas estratégicas que el PSOE a través del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, presentó", ha incidido Juan Antonio González, quien ha recalcado que "mientras hay otros grupos en la oposición que están dispuestos a hablar, el PP en su día se autoexcluyó", al "igual" que la formación 'popular' "se autoexcluyó también por poner un ejemplo del Pacto por el Ferrocarril".

"Hay políticas que son políticas regionales, y un partido serio que está en la oposición no se puede salir de las instituciones como por ejemplo hizo el PP con el Pacto por el Ferrocarril", ha concluido el diputado socialista.