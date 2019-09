Extremadura tutelaba a 31 de diciembre de 2018 a 16 menores extranjeros no acompañados

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura tutelaba a 31 de diciembre de 2018 un total de 16 menores extranjeros no acompañados, según la Memoria 2019 de la Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige María José Segarra, y que ha sido presentada este lunes con motivo de la apertura del Año Judicial.



Así, según los datos de la Memoria del Ministerio Fiscal, en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados a fecha de 31 de diciembre 2018 había inscritos 13.796 menores en España bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, de los que 12.825 son niños y 971 niñas. Se ha producido un aumento de un 115 por ciento respecto de los 6.414 inscritos en el año 2017.



La mayoría se encuentran tutelados por la comunidad andaluza (6.294 menores); 1.842 se encuentran en Cataluña; 1.322 en Melilla; 990 en el País Vasco; 730 en la Comunidad valenciana; 553 en Ceuta; 490 en Madrid; 390 en Murcia; 281 en Canarias; 175 en Aragón; 160 en Castilla-La Mancha; 113 en Galicia; 111 en Cantabria; 103 en Asturias; 102 en Castilla y León; 64 en Baleares; 58 en Navarra; 16 en Extremadura; y uno en La Rioja.



PATERAS



A su vez, la entrada de menores migrantes no acompañados en España por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles creció en 2018 un 199,61% respecto al año anterior y un 3.050% respecto al ejercicio 2014, según la Memoria 2019 de la Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige María José Segarra y que ha sido presentada este lunes 9 de septiembre con motivo de la apertura del Año Judicial.



En el documento de cerca de 1.500 páginas, el Ministerio Fiscal indica que, según la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en 2018 fueron localizados un total 7.026 menores extranjeros no acompañados llegados a España por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles.



Para la Fiscalía, este dato representa un incremento "espectacular" de un 199,61 en relación con el año precedente 2017 (2.345) y de un 3.050 por ciento respecto al número de menores que llegaron por esta misma vía en el año 2014 (223).



Asimismo, detalla en su informe que, de los 7.026 menores migrantes no acompañados localizados en 2018, el 96,9% (6.810) eran niños y el resto (216), niñas. Así, estos menores procedían en su mayoría de Marruecos (61,89%), República de Guinea (14,10%), Mali (8,15%), Argelia (5,6%), Costa de Marfil (4,5%) y Gambia (1,69%), así como de otros países principalmente del África Subsahariana, aunque también se localizó a un menor de Arabia Saudí, otro de la India y trece de Bangladesh.



En este sentido, la institución que dirige Segarra destaca que, "al igual que otros años", no se dispone de datos cuantitativos sobre los menores que han llegado a España a través de Ceuta y Melilla, cruzando la frontera ocultos en vehículo de motor o que entraron por vía aérea.



MENORES EXTRANJEROS ACOMPAÑADOS



Por otro lado, la Fiscalía General del Estado aclara en el documento que en 2018 llegaron a España en patera un total de 755 niños en unión de adultos, que afirmaban tener vínculo paterno o materno filial con el niño sin acreditarlo de manera fehaciente, lo que representa un incremento del 599% respecto de los 126 que llegaron por esta vía en el año 2017. Del total, 383 son niñas y 372 niños, que proceden en su mayoría de la República de Guinea (38,67%) y Costa de Marfil (27,15%), Camerún (9%) y Argelia (8,74%).



En estos casos, la Policía ha practicado 379 pruebas de ADN para establecer el vínculo de filiación de menores acompañados de adultos que manifestaban ser los progenitores sin pruebas fehaciente de ello. De ellas, 358 dieron un resultado positivo, 15 negativo y 6 están pendientes. En algún caso, Córdoba y Teruel, se han iniciado acciones penales contra los falsos padres.



Asimismo, la incoación de diligencias preprocesales de determinación de edad ha alcanzado la cifra de 12.152 diligencias, lo que representa un aumento de más del doble respecto de las incoadas en 2017 suponiendo casi seis veces más respecto de los expedientes tramitados en 2016.



"Siendo conscientes de las múltiples aristas que presenta este problema, los datos nos asoman a una realidad que requiere de una actuación conjunta y coordinada de las autoridades gubernativas, de los servicios educativos, sociales y sanitarios, y de las entidades encargadas específicamente de la protección de menores, para abordar el tratamiento singularizado que merecen quienes, de forma voluntaria o no, han asumido el riesgo de alcanzar nuestras costas en busca de un futuro mejor", concluye el Ministerio Fiscal.



TRATA DE SERES HUMANOS



En relación con la trata de seres humanos, la Fiscalía explica en su Memoria Anual que "han sido objeto de especial seguimiento" un total de 115 causas tramitadas por delito de trata de seres humanos: 91 con fines de explotación sexual, 13 con fines de explotación laboral, dos con fines de mendicidad, seis con fines de matrimonios forzosos, tres con fines de comisión de actividades ilícitas y uno con fines de extracción de órganos, es decir, tráfico de órganos.



En estas causas se persiguen 34 organizaciones criminales (19 africanas, tres americanas, cinco asiáticas, cinco europeas y dos plurinacionales); siete clanes familiares (uno paraguayo y seis rumanos); y 12 grupos criminales (dos africanos, ocho americanos y dos plurinacionales) dedicados a esclavizar preferentemente mujeres en el ejercicio de la prostitución.



Por el delito de trata sexual, constan investigadas 403 personas (208 mujeres y 195 individuos) por la esclavización de 412 mujeres y dos hombres; y cuatro mujeres y 20 hombres por la trata con fines de matrimonio forzoso de nueve niñas (tres marroquíes y seis rumanas).



En 2018 fueron comunicadas a la Unidad de Extranjería 22 escritos de acusación contra 34 hombres y 29 mujeres de diez nacionalidades (25 nigerianos, nueve rumanos, 13 búlgaros, un colombiano, dos paraguayos, un dominicano, un ecuatoriano, ocho españoles, un chino y dos venezolanos) por delito de trata con fines de explotación sexual respecto de 44 mujeres (cuatro menores de edad y una con discapacidad cognitiva) de Nigeria (14), Rumania (7), Bulgaria (14), Paraguay (3), España (1), China (1), y Venezuela (4).