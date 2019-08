Monago critica que la Junta "aplauda" que el Grupo Gallardo pueda dejar de ser extremeño

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado su "estupor" ante la "irresponsable" actitud de la Junta de Extremadura sobre la posible adquisición de la Compañía Siderúrgica Grupo Gallardo por parte del fondo de inversiones estadounidense KKR.



"Me avergüenza que la Junta aplauda que una empresa pueda dejar de ser extremeña", ha dicho Monago, quien ha calificado de "lamentable sin paliativos" que la Junta de Extremadura "haya salido a celebrar" la posible compra del grupo extremeño por parte de un fondo extranjero, "sin haber tenido ni la deferencia de hablar antes con el empresario", quien "afortunadamente ha desmentido que la pérdida de la titularidad extremeña sea ya un hecho", ha añadido.



Según Monago, es "tristísimo" comprobar que para la Junta de Extremadura "las empresas extremeñas no tienen ningún valor". "Hay que ser muy insensible y también muy irresponsable para salir corriendo a darle la bienvenida a un fondo de inversiones norteamericano y ni siquiera llamar al empresario extremeño para preguntarle si es verdad o no que ha vendido una compañía que es todo un símbolo para esta tierra"-



En este sentido, ha celebrado que los empresarios extremeños "no tiran la toalla como la Junta", y ha añadido que "si la Junta ve con buenos ojos que los estadounidenses compren el Grupo Gallardo", él aplaude que Gallardo "resista y continúe buscando alternativas, a pesar del absoluto abandono del gobierno regional".



Para el presidente del PP de Extremadura, no hay "nada" que pueda extrañarle con respecto a la actuación del Ejecutivo regional socialista, asegurando que "se le pone alfombra roja al Open Arms, mientras a los empresarios se les enseña la puerta y a los jóvenes se les condena a hacer la maleta".