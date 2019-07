Vara aboga por "gobierno de cooperación" con Podemos "sin estar en Consejo de Ministros"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado, en cuanto a la formación del Gobierno central, que él mantiene "la misma posición" que el PSOE de un "gobierno de cooperación" con Unidas Podemos ya que, a su juicio, puede haber "colaboración" pero "sin necesidad de que (la formación 'morada') estén en el Consejo de Ministros".



"Yo mantengo la misma posición que mantiene el partido y es que queremos hacer un gobierno de cooperación con Unidas Podemos, lo cual no exige que estén presentes en los Consejos de Ministros", ha apuntillado Vara.



Preguntado por este asunto en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha señalado que "esa es la posición que mantiene el partido" así como que la misma "no sale de la casualidad", sino "de la dirección" del PSOE a la que él mismo pertenece y en cuyos "debates" ha estado "presente".



A este respecto, ha aseverado que "no hay nada que desvirtúe ni ninguna voz dentro del PSOE que desvirtúe esa posición", ya que creen que "hay suficientes desafíos en el futuro como para que pueda haber colaboración de programas, colaboración parlamentaria y pueda haber colaboración en diferentes niveles sin necesidad de que estén en el Consejo de Ministros".



"Yo no tengo ningún problema especial con Podemos, todo lo contrario, espero y deseo que aquí (en la comunidad autónoma) pueda haber una adecuada colaboración", ha remarcado el jefe del Ejecutivo extremeño.



ABOGA POR QUE HAYA "UN GOBIERNO CUANTO ANTES"



Por otra parte, preguntado qué supone para la región que no haya Gobierno de España, Vara ha indicado que "la mayor afectación primero como españoles" es que "todo" lo que "signifique falta de estabilidad es malo para todos".



Además, ha apuntado que su ejecutivo en la comunidad "de las primeras cosas" que tiene que hacer es el presupuesto regional, el cual sin Presupuestos Generales del Estado supone "una variabilidad que puede estar allá por el 8-10 por ciento del presupuesto", ha aclarado.



"Es decir, el que no haya presupuesto en Extremadura ha significado una merma de algo más de 200 millones de euros", ha resaltado Vara, toda vez que ha considerado que "sería enormemente bueno para este país y desde luego para Extremadura que haya un Gobierno cuanto antes".