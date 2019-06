CCOO: Ve "atropello" recurrir al Sexpe para cubrir plazas servicio lucha contra incendios

La sección de Bomberos Forestales de CCOO considera una "barbaridad y un atropello" la inminente convocatoria para cubrir plazas del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, Infoex, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), lo cual ha generado un "tremendo enfado" en la plantilla del colectivo.

A través de una nota de prensa, el sindicato critica que se recurra "de forma continua" a las selecciones de personal "vía Sexpe", máxime cuando se tiene conocimiento de las "necesidades" de plantilla "con antelación suficiente" para convocar a través de los procedimientos habituales.

Así pues, CCOO sostiene que al Sexpe debe recurrirse en caso de "extraordinaria necesidad", pero no cuando hay una "previsión de esta necesidad", en tanto que "limita" el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, al requerir como condición 'sine qua non' estar inscrito en el Sexpe, ni contempla el desarrollo de pruebas de aptitud necesarias para desempeñar las funciones de un servicio público esencial de extinción de incendios.

Y es que desde que acabara la pasada época de peligro alto de 2018, el sindicato ha reclamado tanto en las mesas de negociación, como en medios de comunicación y escritos dirigidos a la Junta de Extremadura, la convocatoria de una oposición o listas de espera, para cubrir las necesidades previstas para la campaña 2019.

En concreto, el 7 de noviembre del pasado año, en mesa de negociación, la secretaría de Medio Ambiente aseguró, señala CCOO, que convocaría dos bolsas para la Campaña 2019, cuestión que posteriormente ratifica la consejera de Medio Ambiente en la Asamblea de Extremadura.

Sin embargo, posteriormente la Junta decide "no hacer nada", y afirma desde Recursos Humanos que había "personal suficiente" en las bolsas y que "no era necesaria la convocatoria de una nueva, aún a sabiendas que en 2018 quedaron más de 30 plazas sin cubrir".

Con todo esto, por parte de la secretaría de Medio Ambiente en el mes de mayo y junio de 2019, se producen "dos llamamientos prácticamente seguidos", donde "además de discriminar a unos y otros aspirantes por no ofrecer todas las plazas a la totalidad de los integrantes de las bolsas", no se consigue completar las plazas que se ofertan y se pone de manifiesto, como advirtió CCOO, que "no había personal suficiente en las bolsas".

Además, destaca que el número de plazas ofertadas en 2019 es menor a 2018, concretamente 30 plazas menos para esta campaña, por lo que "aunque se sumen unidades de Tragsa, se producen recortes en muchos centros de trabajo".

Por todo ello, CCOO Infoex exige "responsabilidades", pues no consienten que "se juegue con el trabajo y sacrificio de las personas". "Si esta es la prometida profesionalización del Infoex, desde luego no es la que CCOO viene reivindicando desde hace más de 5 años", concluye.