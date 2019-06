Extremadura entre las regiones con menos falta de stock de medicamentos en 2017

Ep



Según el documento presentado este jueves en relación al estudio de medicamentos dispensados a través de receta, Extremadura reportó en 2017 un total de 4.203 faltas de stock de fármacos, mientras que Andalucía --que fue la primera-- informó de 282.635.



Solo tres comunidades reportaron menos faltas de stock que Extremadura, que fueron Navarra, con 3.944, Murcia, con 1.742 y La Rioja, con 390.



En cuanto al número de días, el 51% de las faltas reportadas en Extremadura se prolongaron menos de cinco días; el 18%, entre cinco y diez; el 11%, entre 10 y 15; el 8%, entre 15 y 20; y otro 12% más de 20 días.



CONCENTRACIÓN DE GASTO



La concentración regional del gasto se explica, según indica la autoridad fiscal en el citado informe con datos de 2017, por las características de edad de la población, su distribución en el territorio y las diferencias de tamaño entre comunidades autónomas.



De este modo, el 55,1% del gasto farmacéutico se reparte entre Andalucía (17,3%, con 1.761 millones), Cataluña (14%, con 1.421 millones), Valencia (12,1%, con 1.232 millones), Madrid (11,7%, con 1.187 millones) y Galicia (6,8%, con 696 millones).



Durante el periodo considerado (2004-2017) el gasto ambulatorio per cápita en las comunidades autónomas se ha reducido un 2%. Cataluña (-17,2%), Navarra (-4,1%) y la Comunidad Valenciana (-3,9%) son las tres comunidades autónomas que más han contribuido a esta reducción. En el extremo opuesto, el gasto per cápita de Ceuta (14 %) y Melilla (22,7 %), Extremadura (15,9 %), Cantabria (8,2 %) o Madrid (7,6 %) ha crecido.



Asturias (0,4%), Galicia (-0,1%), Andalucía (-0,6 %), y Baleares (-0,6 %) han mantenido prácticamente inalterado el gasto per cápita en farmacia con tasas de variación pequeñas.



La evolución de recetas per cápita de 2004 a 2017 por comunidad autónoma refleja que 10 comunidades están por encima de la media nacional, situándose Galicia en la cuarta posición, con el 23,73%, frente a la media nacional del 14,33%.



En cuanto al dato concreto de 2017, Galicia se sitúa en tercer lugar, con 21,5 recetas per cápita, tras Extremadura (23,2) y Comunidad Valenciana (22,2). La media nacional estaba en 19,6. Según destaca la autoridad fiscal, en todas las comunidades autónomas aumentó el número de recetas per cápita.



MEJORAS PRÁCTICAS



La AIReF apunta una distribución diferente a la del número de recetas dado que, actualmente, en el gasto por receta la mayoría de las comunidades autónomas están por encima de la media nacional y solo cuatro de ellas (Galicia, Islas Canarias, Cataluña y Andalucía) se sitúan por debajo.



Si se tiene en cuenta el tipo, el 62,2% de los medicamentos dispensados con receta en la Comunidad gallega eran de marca en 2017 y el 37,8%, genéricos.



En concreto, Galicia se coloca cuarta por la cola en gasto por receta según los datos de 2017, con 11,2 euros, lo mismo que la media de España, a la que siguen Canarias (10,9), Cataluña (10,4) y Andalucía (10,3).



"El hecho de que solo estas cuatro comunidades se encuentren por debajo de la media podría indicar que llevan a cabo mejores prácticas de prescripción que el resto de comunidades autónomas", concluye la autoridad fiscal.